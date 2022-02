Calciomercato Roma, duello con Marotta | Lazio beffata

In casa Roma si lavora per pianificare al meglio la prossima sessione di mercato. E si profila un testa a testa con i nerazzurri.

L’estate scorsa, subito dopo l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, l’obiettivo principale da rintracciare sul mercato era stato chiaro: un regista di qualità. L’allenatore portoghese aveva indicato Granit Xhaka come principale profilo da seguire, ma l’affare, come sappiamo, non andò in porto. E se è vero che lo svizzero potrebbe tornare ad essere un potenziale rinforzo per la Roma durante il prossimo calciomercato, è altrettanto certo che nel frattempo la società si sia mossa su altri fronti.

D’altra parte Mourinho in questi mesi ha insistito sulla necessità di rinforzare il centrocampo. Una necessità colmata in parte con l’arrivo di Sergio Oliveira dal Porto, ma che rappresenta evidentemente solo un primo passo nel processo di profonda trasformazione della rosa che Mourinho ha in mente. L’allenatore vuole una squadra più competitiva. Per metterla in piedi, conta sull’abilità di Tiago Pinto e sul pieno supporto da parte della proprietà di Dan e Ryan Friedkin.

LEGGI ANCHE: Roma, i Friedkin raddoppiano | Altro investimento imminente

Calciomercato Roma, Pinto sfida l’Inter | Lazio beffata

I proprietari statunitensi del club hanno dimostrato di voler far crescere il club e fino a questo momento non hanno lesinato gli investimenti. Tuttavia per raggiungere in fretta i livelli più importanti del calcio italiano ed internazionale occorrerà il giusto mix di una serie di elementi. Fondamentale agire bene sul mercato, costruendo una rosa ben equilibrata. E per farlo occorre pianificazione e grande capacità nel cogliere le occasioni che possono presentarsi.

Da questo punto di vista il nome di Luiz Felipe, centrale brasiliano in scadenza di contratto con la Lazio, potrebbe rappresentare un profilo da seguire. Conosce bene il campionato e ha dimostrato ottime qualità. Inoltre arriverebbe a parametro zero, con una beffa non da poco per la Lazio. Un interessamento rilanciato oggi dal portale spagnolo elgoldigital.com. Secondo gli iberici, anche il Betis sarebbe sulle tracce del giocatore. Ma con squadre del calibro di Roma ed Inter in corsa, gli spagnoli avrebbero ormai rinunciato alla possibilità di ingaggiarlo. Luiz Felipe, per altro, sarebbe felice di rimanere in Italia, in un Campionato che apprezza e che conosce bene. Insomma, al netto delle voci – secondo le quali anche lo Zenit Sanpietroburgo avrebbe fatto un tentativo – per il difensore potrebbe profilarsi un testa a testa tra Roma ed Inter.