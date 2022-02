Roma, i Friedkin raddoppiano | Altro investimento imminente

La proprietà di Dan e Ryan Friedkin ha dimostrato di avere per la Roma un progetto chiaro e ambizioso. Ora i patron vogliono raddoppiare.

Al momento del loro arrivo, nell’estate 2020, Dan e Ryan Friedkin trovarono una situazione non semplice, in casa Roma. Da una parte le gravissime conseguenze che la crisi pandemica stava, e in parte sta tuttora, producendo sul mondo del calcio, con ricavi in calo vertiginoso e conti da far tornare non senza fatica. Dall’altra la gestione della pesante eredità lasciata dalla gestione precedente. Un’eredità di cui la Roma non si è ancora completamente liberata, se guardiamo ai famosi esuberi della rosa giallorossa.

Eppure l’ambizione della proprietà è stata chiara sin dai primissimi giorni. Un piano preciso, di crescita graduale e costante. Un percorso che passo dopo passo dovrà riportare la Roma a competere a livelli altissimi. Non attraverso la costruzione di un instant team in stile Psg o Manchester City. Ma attraverso la sostenibilità e la crescita complessiva del club: sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

Roma, altro investimento dei Friedkin | Affare in Francia

Un percorso affidato alle sapienti cure di José Mourinho, chiamato a guidare la squadra. Al portoghese i Friedkin hanno dato le chiavi della Roma: di lui si fidano ciecamente e contano di ottenere dallo Special One risultati importanti. Insomma, la proprietà appare completamente calata nel mondo del calcio. Così tanto che, secondo le ultime informazioni disponibili, i Friedkin starebbero seriamente pensando di ampliare la loro mole di investimenti nel settore.

Secondo Il Tempo, i proprietari della Roma sarebbero infatti sul punto di acquisire il controllo anche del Cannes. Il club francese, un passato importante nel campionato transalpino, milita ora tra i dilettanti. I Friedkin avrebbero presentato un’importante offerta per acquisire il club e nelle prossime settimane l’affare potrebbe andare in porto. Un’operazione strettamente legata all’allettante progetto immobiliare che l’Association Sportive de Cannes ha in ballo, con la costruzione di una cittadella sportiva di primissimo piano, sul modello di quanto realizzato dal Nizza. Un affare che, in ogni caso, non pare possa avere legami diretti con la Roma.