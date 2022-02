Calciomercato Roma, colpaccio con lo sconto: Juve k.o. | Via libera Pinto

Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus che fa saltare il banco: occasione irripetibile per Tiago Pinto.

Le ultime non incoraggianti uscite stagionali hanno fatto squillare il campanello d’allarme in casa Roma, con i giallorossi che – in attesa di concludere al meglio il campionato e la Conference League – stanno già programmando le mosse in vista di una sessione estiva di calciomercato che dovrà rilanciare le ambizioni dei giallorossi.

Uno dei reparti attenzionati dal general manager Tiago Pinto è il centrocampo, per rinforzare il quale a gennaio è circolato con forza il profilo di Boubacar Kamara, poi rimasto al Marsiglia dove completerà la stagione, prima di accasarsi altrove: il francese, infatti, ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022, e salvo clamorosi colpi di scena – nonostante l’insistente pressing di Longoria – dovrebbe dire addio al club nel quale ha mosso i primi passi della sua carriera. Il centrocampista è seguito con molta attenzione anche dal Manchester United che, però, stando a quanto riferito da Het Nieuwsblad, potrebbero decidere di virare con decisione anche su Youri Tielemans, legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, irruzione United per Tielemans: strada spianata per Kamara?

La valutazione del cartellino del belga, complice ormai la prossima scadenza, si è dimezzata: dai 60 milioni di sterline, le “Foxes” potrebbero arrivare a chiedere 35 milioni di sterline, poco meno di 45 milioni di euro. I Red Devils sono pronti ad affondare il colpo, anticipando la concorrenza della Juventus; tuttavia, le pretendenti non mancano. E chissà che la Roma non possa sfruttare questa situazione per mettere la freccia per Kamara, stuzzicato comunque dalle numerose proposte ricevute dalla Premier League: l’Aston Villa soprattutto avrebbe effettuato ben più di un semplice sondaggio esplorativo.