Calciomercato Roma, Pinto gongola | Tesoretto sempre più vicino

Calciomercato Roma, riscatto sempre più vicino: ecco come potrebbe essere “pagato” Sergio Oliveira. I dettagli.

L’accorta politica portata avanti dalla Roma non può non prescindere dalla formalizzazione delle cessioni di quei calciatori considerati non funzionali al progetto tecnico di José Mourinho.

Linea iniziata la scorsa estate, proseguita nella sessione invernale di calciomercato appena conclusa, ma che potrebbe dare i suoi frutti tra qualche mese. Nel novero della “colonia” giallorossa sbarcata in Ligue 1, si sta mettendo in mostra Justin Kluivert, le cui prestazioni piuttosto convincenti – soprattutto nell’ultimo periodo – hanno portato i rossoneri a un passo dal Marsiglia, secondo. La Roma monitora con estrema attenzione la stagione dell’olandese, approdato in Costa Azzurra con la formula del prestito oneroso con riscatto obbligatorio, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Calciomercato Roma, svolta Kluivert: le ultime sul riscatto

Il Nizza dovrà versare obbligatoriamente altri 15 milioni di euro nelle casse della Roma nel caso in cui raggiungesse la qualificazione in Champions League, e Kluivert giocasse il 50% delle partite di campionato almeno per 45 minuti. Due condizioni assolutamente raggiungibili, visto che – come ribadito in precedenza – la compagine di Galtier è in piena corsa per un posto nell’Europa che conta, e l’esterno offensivo ha disputato tredici partite di campionato su 23, di cui 10 per almeno 45 minuti; Kluivert è ormai un titolare a tutti gli effetti, e l’assenza per 9 partite non è da ascrivere a scelte di natura tecnica, ma è subordinata a dei problemini fisici che si porta dietro da tempo. Stando così le cose, comunque, il suo riscatto sembra essere sempre più vicino. A riferirlo è “Il Romanista“.