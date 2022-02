Calciomercato Roma, aumento concesso | Firma fino al 2026

Calciomercato Roma, aumento concesso al giocatore e firma fino al 2026: Pinto è pronto a blindarlo. E domani Mou lo manda in campo

L’aumento ci sarà. Anche perché lo merito. Tiago Pinto è pronto a blindarlo. Un prolungamento di un anno più adeguamento economico. Ormai le cose sono decise. E, a dimostrazione di quanto la società giallorossa straveda per il giovane che Mourinho ha lanciato in prima squadra, c’è da sottolineare come a gennaio diverse richieste per il prestito siano state rispedite al mittente.

Felix è rimasto nella Capitale. E domani lo Special One, vista anche la squalifica di Zaniolo, potrebbe decidere di mandarlo in campo dal primo minuto largo a destra nel 4-2-3-1 che il tecnico ha disegnato per l’occasione. E anche fuori dal campo il momento è positivo per il classe 2003: infatti Pinto ha aperto all’aumento.

Calciomercato Roma, Pinto blinda Felix

Così come spiegato dalla Gazzetta dello Sport il general manager portoghese entro la fine della stagione intavolerà con l’agente di Felix, Oliver Arthur, i primi discorsi relativi al rinnovo del contratto. Scade nel 2025 l’accordo tra la Roma e il giovane attaccante, ma lo stipendio che prende al momento è di 70mila euro lordi. Ci sono pochi dubbi che questo accordo economico debba essere cambiato, anche per evitare inserimenti di altre squadre che potrebbe avvicinare il calciatore. Ma, oltre questo, c’è da blindare un ragazzo che ha davanti degli enormi margini di miglioramento e che può solamente crescere se guidato da Mourinho.

Che domani gli potrebbe anche dare una maglia da titolare come detto. Anche perché lo Special One ha davvero fiducia in Felix. Dubbi su questo non ce ne stanno.