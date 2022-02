Calciomercato Roma, epurazione Mourinho | Ne restano solo quattro

Calciomercato Roma, epurazione Mourinho: ne restano solamente quattro. Il tecnico ha deciso su chi puntare

Il futuro della Roma comincia a delinearsi. E José Mourinho è pronto all’epurazione totale. Ha scelto i suoi fedelissimi lo Special One. Gli altri, tutti, saranno sotto esame da qui alla fine della stagione. La riconferma, la prossima stagione, quella che deve essere del cambio di passo, se la devono guadagnare tutti.

Tranne quattro. Sì secondo il Corriere dello Sport sarebbero solamente quattro i calciatori che sono sicuri non solo del posto da titolare, ma anche di rimanere il prossimo anno. Mou metterà in mano la sua squadra a queste certezze. Che poi sono quelli che fino al momento hanno realmente dimostrato di essere da Roma.

Calciomercato Roma, ecco gli intoccabili di Mourinho

Sono rimasti in pochi gli intoccabili dello Special One: Rui Patricio, Sergio Oliveira, Pellegrini e Abraham. L’attaccante inglese è così fondamentale nelle scelte del tecnico portoghese che anche se ieri si è allenato a mezzo servizio, domani sarà in campo dal primo minuto. Sarà questa l’ossatura della Roma per la prossima stagione. Saranno questi gli uomini sui quali costruire il futuro. Manca un difensore, è vero, in tutto questo: ma la sensazione, ovviamente, è che sarà Mancini il sicuro titolare. Gli altri elementi del pacchetto arretrato, tutti, dovranno sudarsela quella maglia giallorossa che stanno portando addosso in questo momento.

Dalle scelte sugli uomini che poi verranno fatte alla fine della stagione, si baserà anche il mercato di Tiago Pinto, che recepirà le informazioni del tecnico per cercare gli innesti giusti per una Roma che ha bisogno di uomini con personalità. Di uomini che sanno gestire la pressione. Di uomini pronti a dare tutto per Mou. Così come i “quattro moschettieri” che il tecnico ha scelto.