Roma, delusione totale | Abraham paga per tutti

La Roma è attesa dal ritorno in campo in Serie A, domani in casa del Sassuolo. Nuovo retroscena su Tammy Abraham, ha deciso di pagare per tutti.

La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, in casa del Sassuolo. Gara importantissima per i giallorossi, reduci da una doppia delusione stagionale. Il pareggio a reti bianche contro il Genoa e l’eliminazione dai quarti di Coppa Italia per mano dell’Inter hanno deluso i tifosi giallorossi, in cerca di riscatto immediato. Il numero 9 della Roma, l’inglese Tammy Abraham, spiazza i tifosi decidendo di pagare per tutti.

Nelle ultime due uscite della Roma non è riuscito a lasciare il segno ma la stagione di Tammy Abraham fin qui ha decisamente onorato le aspettative. L’attaccante inglese, prelevato dal Chelsea, ha timbrato il cartellino già in 17 occasioni fin qui. Il nuovo numero 9 della Roma, dopo un avvio per forza di cose complicato con il cambio di casacca e campionato, è tra note più liete della stagione fin qui. L’attaccante inglese ha convinto i tifosi in campo, ma non solo, l’attaccamento alla maglia e la voglia che mette in campo lo hanno fatto eleggere a beniamino dei supporter anche fuori dal terreno di gioco. Impossibile dimenticarlo mentre cantava con trasporto deciso l’inno della Roma all’Olimpico, solo una delle tante testimonianze di amore da quando è arrivato a Trigoria.

Roma, delusione totale | Tammy Abraham paga per tutti

Alla vigilia della gara col Sassuolo, occasione perfetta per tornare a far gioire i tifosi della Roma, spunta un nuovo simpatico retroscena sulla punta inglese. Nella serata di ieri l’ex Chelsea si è reso protagonista di un siparietto che ha scatenato i tifosi giallorossi, è successo nel ristorante “La Matricianella” situato nel cuore di Roma, a due passi da Piazza di Spagna. Il centravanti inglese era a cena con la fidanzata, quando è stato riconociuto da un gruppo di tifosi giallorossi. Immancabili i complimenti per quanto di buono fatto fin qui, ma imprescindibile anche una certa dose di rabbia e frustrazione dopo l’eliminazione patita in Coppa Italia. Dispiacere totalmente condiviso dal numero 9 che, dopo aver scattato numerosi selfie con i tifosi, ha anche deciso di pagare la cena per tutti.