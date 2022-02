Calciomercato Roma, “sogno” Skriniar | L’Inter ha già deciso

Calciomercato Roma, se dovesse partire Ibanez, Mourinho sarebbe ingolosito all’idea di mettere le mani su Skriniar. L’Inter ha già deciso.

Nelle ultime uscite stagionali la difesa della Roma è tornata a scricchiolare in maniera piuttosto pericolosa. Tante sono le disattenzione che – ad esempio – hanno spianato la strada al goal di Edin Dzeko, nell’ultimo confronto contro l’Inter.

La reazione di Mourinho non è tardata ad arrivare, ma la sensazione è che servirà qualche innesto mirato per migliorare il reparto difensivo. Dopo un inizio roboante, infatti, sia Mancini che Ibanez stanno deludendo le attese; per non parlare di Kumbulla, finito nella lista dei possibili epurati, a maggior ragione se dovesse arrivare un’offerta intrigante sul piatto. Non è un mistero che lo Special One, soprattutto quando sedeva sulla panchina del Tottenham, abbia cercato in tutti i modi di mettere le mani su Milan Skriniar, profilo che per caratteristiche si sposerebbe perfettamente con quanto il tecnico lusitano chiede ai suoi difensori: aggressività, temperamento, personalità, spiccate doti nell’anticipo e verve agonistica. Lo slovacco, d’altronde, seppur prediligendo la difesa a quattro, negli ultimi due anni e mezzo ha dimostrato di sapersi adattare anche nella difesa a tre.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, aumento concesso | Firma fino al 2026

Calciomercato Roma, l’Inter non ha dubbi su Skriniar: la situazione

Come riportato da Interlive.it, però, ogni velleità da parte della Roma di mettere le mani su Skriniar dovrebbe essere relegato nel mero campo dell’utopia. L’Inter, infatti, non solo preferirebbe cedere l’ex difensore della Sampdoria all’estero – il ragazzo continua ad avere molti estimatori soprattutto in Premier League, ma starebbe ragionando in vista di un rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023. L’intento dei nerazzurri è quello di non porre le premesse per un nuovo caso De Vrij che, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe essere ceduto quest’estate, visto le difficoltà riscontrate al momento di imbastire le trattative per un ipotetico rinnovo.