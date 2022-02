Voti Sassuolo-Roma 2-2, troppi errori | Si salvano in pochi

Sassuolo-Roma termina 2 a 2 dopo un finale molto acceso. Prestazione insufficiente dei giallorossi, troppi errori marchiani in campo.

C’era molta attesa per capire come la Roma avesse reagito sul campo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. I giallorossi, seguiti da tantissimi tifosi in quel di Reggio Emilia, forniscono una nuova prestazione non convincente. Il Sassuolo riesce a ribaltare l’iniziale vantaggio della Roma, emiliani in dieci uomini che son ostati riacciuffati all’ultimo da Bryan Cristante. Un punto che lascia ancora l’amaro in bocca per i ragazzi di Josè Mourinho.

La Roma era chiamata al riscatto immediato dopo le due ultime uscite da cancellare. All’Olimpico nello scorso turno di campionato era arrivato uno scialbo pareggio a reti bianche contro il Genoa, mentre in settimana era arrivata anche l’eliminazione in Coppa Italia sul campo dell’Inter. I giallorossi sono arrivati in quel di Reggio Emilia accompagnati da un impressionante numero di tifosi, consci di quanto importante fosse la gara e assolutamente fedeli nonostante il momento difficile. Gara ostica dai primi minuti, col Sassuolo che riesce anche a trovare il vantaggio con Traorè ma rete annullata per fallo di mano. Prima frazione a ritmi intensi chiusa dal calcio di rigore di Tammy Abraham, che chiude l’intervallo sull’1-0 per i ragazzi di Josè Mourinho.

Ripresa dall’avvio shock per i giallorossi, clamorosa papera di Rui Patricio dopo il tocco di Smalling su un cross per nulla pericoloso di Traorè, neroverdi che ristabiliscono il pareggio dopo appena due minuti. Gara dai ritmi bloccati, poche idee tra i giallorossi che si affidano spesso a lanci lunghi. Mourinho ridisegna la Roma nella seconda frazione, spazio a Cristante e Shomurodov per i giallorossi. Invece la ribalta il Sassuolo, ancora una volta decisivo Traorè, incredibile errore stavolta di Karsdorp in marcatura. Emiliano in dieci uomini a dieci minuti dal termine, espulso Ferrari per doppio giallo. Scintille tra Mimmo Berardi e la panchina giallorossa sul finire di gara, nervi tesissimi in campo. In pieno recupero arriva il pareggio di Bryan Cristante di testa da calcio d’angolo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, nuovo indizio ufficiale | Addio al big

Voti Sassuolo-Roma 2-2, troppi errori | Si salvano in pochi

SASSUOLO: Consigli 6.5; Muldur 6, Chiriches 5.5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6; Frattesi 6 (80° Ayhan sv), Maxime Lopez 5.5, Matheus Henrique 6 ( 67° Harroui 6); Berardi 6.5 (84° Ceide sv), Defrel 6 (79° Ruan sv) , Traorè 7.5.

ROMA: Rui Patricio 3; Mancini 4 (77° Veretout 6), Smalling 4, Kumbulla 5; Karsdorp 3 (83°Perez sv), Pellegrini 4.5, S. Oliveira 6 (69° Cristante 6.5); Mkhitaryan 5, Vina 6.5 (77° Maitland-Niles 6); Abraham 6.5, Felix 4 ( 69° Shomurodov 5).

Marcatori: 45° Abraham, 47° Aut. Smalling, 73°Traorè, 94°Cristante

Ammonizioni: 19° 78° Ferrari, 21° Mancini, 46°Berardi, 47° M.Lopez, 84°Kumbulla

Espulsioni: 78° Ferrari