Sassuolo-Roma, Dionisi punge Mourinho | Frecciatina nel post partita

L’allenatore dei neroverdi dopo Sassuolo-Roma ha parlato ai microfoni di Dazn dove ha provocato il portoghese con alcune dichiarazioni

Schermaglie e frecciatine. Non si tratta di chi sa quale battaglia dei tempi antichi, ma di Sassuolo-Roma finita 2-2 a Reggio Emilia. Mentre le prime ci sono state durante la gara, le seconde sono avvenute alla fine della partita, davanti i microfoni di Dazn. Atmosfera tranquilla, ma con un pizzico di pepe nel box allestito dall’emittente televisiva, come del resto tutta la partita. Al Mapei Stadium, la Roma ha sofferto ancora in una gara che per una frazione è sembrata sfuggire di mano ad Abraham e compagni.

Il primo sussulto c’è stato dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, con Traore che ha segnato trafiggendo Rui Patricio sul primo palo. Il gol, però, è stato annullato dall’arbitro, che ha visto un fallo di mano in area. Per i quaranta minuti successivi le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza mai riuscire a rompere la parità. A rovinare i piani di Dionisi, che sperava di rientrare negli spogliatoi sullo 0-0 è stato Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha trafitto Consigli su calcio di rigore procurato da Vina che, dopo essere avanzato palla al piede ha crossato centrando la mano di Chiriches. Braccio pieno e calcio di rigore. Al ritorno dallo spogliatoio, però, la Roma ha pagato l’aumento di ritmo di HamadTraore che prima ha portato il risultato in pareggio, per poi raddoppiare al 73′.

Sassuolo-Roma, Dionisi punge: “Siamo piccoli in confronti alla Roma”

Nel termine di gara gli animi si sono piano piano accesi, anche a causa dell’espulsione di Ferrari. Il Sassuolo in dieci uomini e in vantaggio ha fatto di tutto pur di difendere il risultato, vista la ghiotta occasione di fare punti importanti contro la Roma. Tutto è tornato alla normalità un po’ dopo il triplice fischio. Berardi, infatti, ha cercato un confronto con la panchina giallorossa, chiarendosi poi con Mourinho.

Il tecnico del Sassuolo, invece, ha pensato di pungere lo Special One con una frecciatina nel post partita. Alessio Dionisi, ai microfoni di Dazn, ha risposto a una precedente dichiarazione di José. L’allenatore della Roma aveva lodato le qualità tecniche del Sassuolo, non inferiori a quelle dei giallorossi. Dionisi, però ha risposto citando le parole di Mourinho: “Siamo una piccola squadra rispetto alla Roma“. Una dichiarazione che è una piccola frecciata al portoghese, rifacendosi alle dichiarazioni dette qualche tempo fa dallo Special One.