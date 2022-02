Sassuolo-Roma, le formazioni UFFICIALI | Le scelte di Dionisi e Mourinho

Sassuolo-Roma, di seguito le scelte ufficiali di Dionisi e Mourinho per la delicata gara di quest’oggi. Sciolti i plurimi dubbi nati nell’ultima settimana.

La dialettica tra i due allenatori è nata già in occasione delle due conferenze stampa. Tra Dionisi e lo intercorre amicizia e rispetto che non hanno però soffocato la pretattica che ha caratterizzato le ore immediatamente precedenti alla sfida.

Se il mister dei neroverdi ha encomiato la qualità dell’avversario, il portoghese ha invece evidenziato come gli emiliani abbiano caratteristiche tecniche importanti e invidiate dallo stesso José, dettosi impossibilitato a impostare la stessa costruzione dal basso sciorinata da Ferrari e colleghi fin qui.

L’ultimo incontro risale allo scorso settembre, quando la Roma riuscì a imporsi al termine di una partita giocata sul filo dell’equilibrio e che, per dirla con le parole di Mou, poteva benissimo finire con più di quattro gol a testa. Ad aprire le marcature ci pensò Bryan Cristante, cui rispose nel 2T Duricic, catalizzando una reazione che portò Traorè e colleghi a rasentare in più occasioni il gol del vantaggio.

Correva in quella data la partita numero mille per Mourinho, di cui si ricorderà la corsa sotto la Curva Sud dopo il gol decisivo di El Shaarawy, cui seguì la meravigliosa risposta di Scamacca, stroncata fortunatamente da una posizione di off-side. Restando al presente, riportiamo di seguito le scelte ufficiali per 90 minuti che non poca valenza hanno per entrambe le parti.

Sassuolo-Roma, le formazioni UFFICIALI: così Dionisi e Mourinho

La distanza tra le due squadre è di dieci punti. La Roma ha l’obbligo di portare a casa il bottino pieno per provare a sperare in un approdo tra le prime quattro attualmente a dir poco difficile, seppur non impossibile. Il must dei padroni di casa è quello invece di archiviare lo scacco esterno per 4 a 0 contro la Sampdoria, replicando magari la bella prestazione di giovedì contro la Juventus.

C’era curiosità circa le scelte dei due mister soprattutto in seguito all’assenza di Zaniolo per i giallorossi e del tandem Scamacca-Raspadori, ambedue assenti per la squalifica rimediata in quel di Genova sette giorni fa. Di seguito la risposta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traorè

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, S. Oliveira; Mkhitaryan, Vina; Abraham, Felix