Calciomercato Roma, il grande ex si propone: “Tornerei anche adesso, ma comprometterei il rapporto con i tifosi”. Ecco le sue parole

“Questa situazione mi fa stare male perché sono legato a questi colori. Ho parlato con diversi calciatori che sono stati allenati da Mourinho e tutti mi hanno confermato che all’allenatore portoghese servono i campioni per vincere”. Parole e musica di Radja Nainggolan, adesso all’Anversa, che ha parlato della Roma sul canale Twitch di OCW Sport.

Il centrocampista belga, poi, senza giri di parole e senza mezzi termini si “propone”: ” Tornerei a Roma anche adesso, ma rischierei di compromettere il legame che ho con i tifosi” ha spiegato. Ma qualora Mourinho volesse un centrocampista pronto, allora potrebbe contare anche sul belga. Ovviamente, i giallorossi, non ci pensano minimamente.

Calciomercato Roma, le parole di Nainggolan

Ovviamente, le parole del centrocampista, quelle che fanno rumore, sono quelle che spiegano che per vincere, allo Special, servono i campioni. E dentro la Roma in questo momento non ce ne stanno, oppure sono pochissimi. Servirebbero degli innesti in tutti i reparti, forse in attacco no, visto che Abraham per qualità e anche per la giovane età garantisce ancora molti anni di gol e di prestazioni.

Infine, chiude con una frase su Immobile e un’altra su Dzeko: “Immobile è un grandissimo attaccante anche se a me non piace. Per mia preferenza prediligo gli attaccanti che fanno giocare bene la squadra come Dzeko, che è il più forte con cui ho giocato” ha confermato l’ex centrocampista giallorosso che nella sua carriera ha anche giocato con il Cagliari e con l’Inter. Che si è proposto, come detto, ma che sa che non c’è nessuna possibilità di vivere altri anni in giallorosso.