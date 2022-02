Lega Serie A, svolta immediata | Domani l’elezione del nuovo Presidente

La Lega Serie A sembra aver individuato il profilo da eleggere per raccogliere l’eredità dell’ex Presidente Paolo Dal Pino.

Dopo le dimissioni dell’ex Presidente Paolo Dal Pino, la Lega di Serie A deve trovare un nuovo numero 1. Le dimissioni del manager hanno lasciato la Lega priva di un vertice nella propria governance. Dal Pino ha spiegato che la ragione del suo addio è legata a questioni di natura personale: con la propria famiglia, infatti, l’ex numero 1 sta spostando negli Stati Uniti il centro delle proprie attività. Una circostanza che gli avrebbe impedito di dedicarsi al meglio all’incarico che ricopriva.

Certamente le ultime settimane per la Lega Serie A non sono state le più semplici, anche per via dello scontro a distanza con la FIGC sui nuovi protocolli da adottare. Nel frattempo, visto lo stallo registrato nei giorni scorsi per l’elezione di un nuovo Presidente, i 20 club di Serie A hanno eletto all’unanimità un vice Presidente. Una carica rimasta vacante fino al 5 febbraio scorso, quando l’assemblea ha votato per affidare l’incarico a una figura capace di mettere tutti d’accordo.

Lega Serie A, domani la svolta | Ecco il nuovo Presidente

La scelta dei club è caduta su Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta. La decisione di procedere all’elezione di un vicepresidente è stata legata soprattutto alla necessità di garantire un vertice alla governance della Lega. E visto che il regolamento interno prevede che il Presidente sia svincolato da qualsiasi legame con i club che fanno parte della Lega, a Percassi è stato riservato il ruolo di vice. Ora però la svolta per l’elezione del nuovo numero 1 sembra vicina.

Il nome capace di mettere d’accordo quasi tutti i club coinvolti nell’elezione è quello di Carlo Bonomi. Il numero 1 di Confindustria è quindi in questo momento il più autorevole candidato a raccogliere l’eredità di Dal Pino. L’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di domani, quando se non ci saranno imprevisti Bonomi sarà eletto. Per superare lo scoglio delle votazioni, Bonomi dovrà ottenere il consenso di almeno 14 club: un obiettivo che sembra abbondantemente raggiungibile. L’idea dei club è che il Presidente dell’unione degli industriali possa essere la figura giusta per rappresentare la Serie A anche nei rapporti con il Governo Draghi.