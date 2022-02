Ultim’ora Serie A | Stop al campionato: salta il Derby

“Abbiamo già chiesto alla Lega Serie A il rinvio della giornata del 20 marzo: il calendario è molto intasato, ma ci auguriamo fino all’ultimo che i club possano concedere qualche giorno in più al ct Roberto Mancini per preparare gli spareggi per i Mondiali”. Queste le parole del presidente Gravina, intervenuto a “Radio Anch’Io Sport”. Un annuncio ufficiale. Anche se, andando realmente a vedere qual è il calendario, sarà difficile che le squadre possano accettare. Tra campionato, coppe internazionali, e anche la Coppa Italia per alcune, gli impegni sono molteplici e dispendiosi e poi trovare un’ulteriore data per un altro recupero sembra difficilissimo. Inoltre, nella giornata in questione, dovrebbe essere giocato il derby.

Certo, il Mondiale è il Mondiale, e forse una soluzione si potrebbe anche trovare in qualche modo. Ma un accordo non è dietro l’angolo e non sarà facile. Vedremo.