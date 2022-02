Calciomercato Roma, “addio a fine stagione: decisione inamovibile”

Calciomercato Roma, decisione presa sul suo futuro: sarà addio a fine stagione. L’Equipe fuga ogni tipo di dubbio.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia stata da poco messa in archivio, in casa Roma le indiscrezioni legate a possibili trattative imbastibili nelle prossime settimane cominciano ad “esplodere” senza soluzioni di continuità.

Uno dei reparti maggiormente attenzionati dal general manager Tiago Pinto sarà il centrocampo, reparto che potrebbe vedere le cessioni dei vari Diawara e Veretout, considerati non imprescindibili da Mou e da tempo sul piede di partenza. Non è un mistero che lo Special One avrebbe gradito un altro innesto per la zona nevralgica del campo, soprattutto se si fosse concretizzata la partenza dell’ex Napoli e Bologna. Sondato da alcune settimane, Boubacar Kamara è un profilo che stuzzica e non poco i giallorossi, anche se la concorrenza dalla Premier impone acute riflessioni.

Calciomercato Roma, Kamara ha rotto gli indugi: addio a fine stagione

Sebbene nelle ultime settimane il Marsiglia abbia provato in tutti i modi a convincere il giovane centrocampista a restare nel club nel quale ha mosso i primi passi sia come calciatore che come uomo, Kamara sarebbe assolutamente convinto della bontà della decisione di lasciare il Marsiglia a fine stagione, alla scadenza naturale del suo contratto. Come riferito da “L’Equipe“, il ragazzo non avrebbe aperto all’ipotesi di firmare il prolungamento del contratto con il club provenzale, assolutamente deciso a cambiare aria per provare una nuova esperienza nella quale mettersi in gioco. Ricordiamo che l’Aston Villa, il Newcastle e il Manchester United hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, e potrebbero ritornare alla carica nei prossimi mesi per ingolosire il transalpino: la Roma è “avvisata”.