Una vera e propria bomba irrompe sul calciomercato della Roma, mentre i giallorossi sono reduci da tre gare decisamente negative.

Dall’Inghilterra giunge una vera e propria bomba su Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato in esclusiva dal The Sun il fenomeno portoghese è sempre più ai ferri corti con l’ambiente del Manchester United. Ovviamente si iniziano ad immaginare le più disparate destinazioni per il talentuoso calciatore, spunta fuori anche un ipotesi che potrebbe far sognare i tifosi della Roma ad occhi aperti.

Il calciomercato – è materia nota – vive di sogni e suggestioni. Ed in un periodo del genere affidarsi a speranze che potrebbero sembrare utopie può aiutare i tifosi quantomeno a distrarsi dai risultati sul campo. La Roma è reduce dalla terza gara senza vittorie, secondo pareggio in campionato contro un avversario da cui si poteva pretendere di più. In attesa di tornare in campo, questo sabato all’Olimpico contro l’Hellas Verona, arriva una vera e propria bomba dalla Premier League. L’esclusiva in casa “The Sun” può far scatenare i tifosi, anche la Roma è stata accostata al futuro di Cristiano Ronaldo. Tutti i dettagli sulla clamorosa ultima ora.

Leggi anche: Calciomercato Roma, la strana alleanza Conte-Mourinho | Scambio di favori – VIDEO

Calciomercato Roma, bomba Cristiano Ronaldo | Esclusiva “The Sun”

I sogni di mercato sono materia che divide da sempre i tifosi, da una parte gli inguaribili ottimisti – che troveranno pane per i loro denti – dall’altra chi analizza con cognizione le dinamiche di calciomercato senza lasciarsi prendere da proclami. Al momento riportiamo quello che è stato lanciato in esclusiva dal “The Sun”. Il quotidiano ha sganciato una vera e propria bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dalla testata britannica il portoghese è sempre più vicino all’addio al Manchester United, un ritorno in maglia Red Devils che sembra davvero arrivato ai titoli di coda. Non mancano di certo le pretendenti, Bayern Monaco e PSG in testa, per aggiudicarsi le prestazioni del fenomeno lusitano. Oltre alle due big europee il quotidiano inglese rilancia anche l’ipotesi Roma, Josè Mourinho farebbe carte false per assicurarsi le prestazioni del classe 1985.