Roma-Verona, i tifosi si schierano | La risposta dal botteghino

In occasione di Roma-Verona, prevista per sabato 19 febbraio, i sostenitori giallorossi hanno preso una decisione

In queste settimane sembra piuttosto difficile essere romanisti. I risultati non perfetti della Roma hanno un po’ deluso i tifosi giallorossi con alcuni, quelli meno pazienti, che cominciano a storcere il naso. Ultimo tra tutti è il pareggio per 2-2 con il Sassuolo. La gara di Reggio Emilia era cominciata in salita per gli uomini di Mourinho che nel finale del primo tempo erano stati bravi a reagire. Tammy Abraham, poi, aveva segnato la rete dell’1-0 su calcio di rigore rovinando i piani di Dionisi. Al ritorno dagli spogliatoi, però, Hamed Traore ha messo in difficoltà la difesa giallorossa trovando il pareggio su autogol fortuito. Al 73′, poi, è arrivato il 2-1 firmato sempre dal centrocampista neroverde, a cui ah risposto Cristante al 94′ segnando il 2-2 su calcio d’angolo.

I risultati precedenti alla sfida dello scorso fine settimana non sono migliori. Prima di tutto c’è la sconfitta infrasettimanale contro l’Inter, che ha decretato l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia. Prima di quella c’è ancora il pareggio molto discusso con il Genoa, in cui è stato annullato un gol a Zaniolo nel finale. Settimane difficili, quindi, per la Roma e per i suoi tifosi che però, come sempre, sembrano non aver perso la voglia di incitare Abraham e compagni.

LEGGI ANCHE: Roma, nuovo attacco di Cassano a Mou: “Questa cosa che fa è un disastro; Sarri invece…”

Roma-Verona, Stadio Olimpico vicino al sold out: solo 1000 biglietti disponibili

Che sia da casa o dallo stadio, i tifosi della Roma ci sono sempre. Soprattutto in quest’ultimo luogo. Sabato sera, infatti, si gioca all’Olimpico che è vicino al tutto esaurito. Sono rimasti disponibili solamente 1000 biglietti per i tifosi giallorossi che, al secondo giorno della settimana che precede Roma-Verona, hanno sfiorato il sold out. Zaniolo e compagni, con il numero 22 che torna dalla squalifica, potranno scendere in campo con il famoso dodicesimo uomo in più. I tifosi, infatti, hanno deciso di stringersi ancora di più intorno alla Roma in questi giorni più complicati, dove la squadra non sta brillando. Infine, sono previsti circa 500 tifosi del Verona per la partita.