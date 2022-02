Calciomercato Roma, stallo Friedkin | “Leggo”: Mourinho torna in Premier

Calciomercato Roma, stando a quanto riferito da “Leggo” stamane, la situazione nella Capitale potrebbe ulteriormente complicarsi.

Non è un periodo facile per Zaniolo e compagni. La prima parte di stagione, superate le primissime e felici uscite, è stata caratterizzata da un insieme di delusioni sempre più ravvicinate e importanti che si credeva potessero aver raggiunto l’acme in quel di Bodo. In realtà, dopo l’infausta trasferta di Conference, sono arrivati altri rammarichi, leniti lo scorso mese da un mercato che si credeva potesse aver impatto più felice sul cammino dei giallorossi.

Spentosi l’entusiasmo per l’ingaggio di Sergio Oliveira e la curiosità su un Maitland-Niles che non aveva sfigurato nelle primissime uscite, gli infausti risultati con Juventus, Inter e Sassuolo, senza dimenticare del pareggio beffa con il Genoa, non hanno di certo coadiuvato l’ambiente a trovare nuovamente quella serenità fondamentale per poter rendere bene in qualsiasi contesto lavorativo.

Nulla è ancora scritto, ci mancherebbe, ma ciò che è certo è la necessità la prossima estate di intervenire in modo tempestivo e importante, così da limare quei limiti che parevano essersi già ridotti dopo la scorsa campagna acquisti. Influenzata da imprevisti e infortuni, col senno del poi quest’ultima non si è rivelata delle più felici. Lecito, quindi, oltre che da tecnico e giocatori, attendersi di più anche da Tiago Pinto e colleghi.

Calciomercato Roma, non tramonta l’ipotesi Newcastle su Mourinho

Per un cammino sano e in grado di dare soddisfazioni ad una piazza da tempo anelante ad una qualche gioia calcistica concreta, servirà ripartire dalle certezze. Nonostante tutto e al netto delle più o meno opinabili posizioni ponderate sul suo conto, non si può credere che il bene della Roma possa prescindere da un mister così importante e carismatico come Mourinho.

La fiducia nei suoi confronti è ancora viva in una più che cospicua fetta della piazza ma, stando a quanto riferito da “Leggo“, non sono da escludersi sorprese nei prossimi mesi. Sulle colonne del quotidiano è lanciata più che altro una provocazione coinvolgente il Newcastle. Il club inglese è da qualche mese passato ad un ricchissimo fondo arabo, intenzionato a cambiare la storia del club e da diverso tempo interessato a José.

Questi non ha mai perso occasione per ribadire la sua totale volontà di onorare il contratto e il vessillo che il contratto triennale attualmente porta lui a rappresentare. Il fatto che non arrivino rassicurazioni dal mercato, a causa delle immissioni di denaro cui i Friedkin saranno ancora chiamati per ovviare alle perdite economiche del club potrebbe però avere un impatto importante.

La guarigione della Roma passerà anche per una campagna acquisti importante che, attualmente, non appare come garantita. Non ha invece di questi problemi il club di Premier League. E chissà se la provocazione de “Il Leggo” non possa divenire realtà la prossima estate quado, contratto a parte, la società inglese potrebbe sciorinare un progetto dai margini di manovra sicuramente più importante rispetto a quello dei giallorossi.

Al momento, la piazza confida nella parole di un mister che ha sempre palesato onestà in ogni singola uscita. Il futuro, nemmeno così lontano, ci dirà se alle sue parole faranno seguito i fatti.