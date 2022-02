Calciomercato Roma, colpo a zero e concorrenza battuta | Pinto si arrende

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per il colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Siamo solo a febbraio e i presupposti, alimentati dalle speranze tipiche dell’incondizionato amore dei tifosi, per credere che ci sia ancora tempo per dare una svolta a questa stagione sembrano ancora esserci. Realisticamente, è giusto evidenziare come la squadra abbia fin qui dimostrato sempre di non riuscire a guarire definitivamente ma va anche detto che ci sono ancora tanti punti in palio per poter quantomeno edulcorare un percorso fin qui tutt’altro che felice.

Dopo di che, si potrà pensare alla prossima campagna acquisti, fino a qualche ora fa autentico baluardo delle speranze giallorosse ma destinata a poter divenire anche disillusione e casus belli di un’eventuale separazione delle strade tra i Friedkin e Mourinho. I presupposti, francamente, affinché si interrompa un matrimonio nato lo scorso quattro maggio e catalizzatore di speranze e stupore unisoni, non sembrano esserci totalmente.

Giusto però dire che nel calcio, così come nella vita, soprattutto in una fase come questa, il detto “Mai dire mai” non stona. Ciò che è certa è la presenza di Mou e di questi giocatori fino al prossimo giugno. Dopo di che, in base a valutazioni e meeting tra dirigenza, tecnico e società, si deciderà quale strada seguire.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la rivoluzione è già iniziata | Incontro con Monchi

Calciomercato Roma, sempre più lontano il colpaccio Mazraoui

Al momento, ciò che figura come sicuro è l’impegno di Pinto. Il gm è consapevole di dover correre ai ripari a partire dal prossimo giugno, per limare una rosa cui non è arrivato grande apporto da alcuni dei colpi conclusi dall’ex Benfica. Per tale motivo, nonostante manchino ancora quattro mesi, nella Capitale e non solo, iniziano già a infittirsi le voci di mercato. Questo soprattutto alla luce di alcune operazioni che potrebbero concludersi a parametro zero e che non poca attenzione stanno suscitando a diversi club.

Sicuramente è questo il caso di Noussair Mazraoui, terzino marocchino dell’Ajax in scadenza contrattuale a inizio estate 2022. Il 12 era stato seguito dalla Roma anche lo scorso anno ma attualmente figura in pole position al taccuino della dirigenza del Borussia Dortmund. I nero-gialli, stando a quanto annunciato da un noto giornalista tedesco di Sport 1 durante il podcast “Die Dortmund-Woche“, sono in una fase molto avanzata per la trattativa finalizzata al suo ingaggio.

Su di lui, seppur leggermente alle spalle dei tedeschi, anche Siviglia e Barcellona, per superare la concorrenza delle quali servirà un’offerta a dir poco importante, soprattutto considerando il fatto che non ci sarà alcun versamento nelle casse dell’Ajax. Quasi sicuramente, quello di Mazraoui è quindi da aggiungersi alla lunga lista di obiettivi sfumati.