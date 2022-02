Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Ecco il nuovo regista

Calciomercato Roma, José Mourinho ha deciso: sarà corsa a due per il regista che serve ai giallorossi per la prossima stagione

La stagione del rilancio, quella che deve assolutamente essere diversa dalla prima dello Special One sulla panchina della Roma, ha bisogno di un regista. Anche perché Mourinho fino al momento ha dovuto anche cambiare il suo credo tattico: senza uno che detta i tempi in mezzo al campo, allora la scelta della difesa a tre è stata quasi una necessità.

Ma il portoghese non ama questa soluzione, predilige come si sa un reparto arretrato di quattro elementi più un uomo, lì in mezzo, in grado di dare geometrie e anche di schermare con il senso tattico i possibili attacchi avversari. Che sa muoversi insomma tra le linee, che è in grado di abbassarsi nel momento in cui la partita è indirizzata in qualche modo. Insomma, un elemento che in questo momento dentro la rosa giallorossa non c’è. Voleva Xhaka, Mou, e Xhaka purtroppo non è arrivato. Ha pure rinnovato con l’Arsenal c’è da dire, ma non preclude ovviamente un possibile arrivo in giallorosso la prossima stagione, soprattutto perché il rapporto con Arteta è ai minimi storici.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, pazza idea Juventus | Sacrificio De Ligt per Zaniolo

Calciomercato Roma, oltre Xhaka c’è Hojbjerg

La corsa al ruolo di regista della Roma ormai è cosa a due, secondo il Corriere della Sera. Oltre lo svizzero dei Gunners in lizza c’è anche il danese del Tottenham, Hojbjerg, che con Mourinho agli Spurs ha giocato tanto e anche bene. Il contratto è lungo e il valore sul mercato è importante, ma Conte potrebbe anche decidere di lasciarlo partire alleggerendo in questo modo anche le possibili richieste economiche di Paratici. Che intanto ha preso Bentancur in un ruolo simile, e l’uruguaiano ex Juventus si è messo subito in pianta stabile nello scacchiere del tecnico italiano.

Insomma, si guarda in Premier League per il regista. Il campionato forse più amato dallo Special.