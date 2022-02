Calciomercato Roma, salta il rinnovo | Pinto pesca in Liga: colpo a zero

Calciomercato Roma, l’accordo per il rinnovo sembra essere sempre più difficile: Pinto potrebbe pescare nuovamente in Liga.

Da almeno un anno e mezzo la Roma sta portando avanti una politica volta alla valorizzazione di giovani di prospettiva, alcuni dei quali anche sotto la gestione Mourinho stanno trovando spazi relativamente importanti.

Sicuramente in giro per l’Europa potrebbero fioccare occasioni piuttosto interessanti. L’identikit è chiaro: giovani, futuribili, dai costi relativamente accessibili. Caratteristiche che si sposano in pieno con il profilo di Joan Ruiz che, stando a quanto riferito da calciomercato.com, sarebbe finito nei dossier degli uomini mercato giallorossi da diverso tempo. La giovane promessa del Villarreal, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022, e al momento ogni trattativa per il rinnovo è naufragata, in quanto con il il “Sottomarino Giallo” non sarebbe stata raggiunta un’intesa né sulla durata del contratto, né sulle cifre, né sui progetti futuri.

Calciomercato Roma, fari puntati sul gioiello del Villareal | Pinto alla finestra

Ecco perché, stando a quanto riferito da calciomercato.com, la Roma- che sta sondando lo spagnolo classe ‘2003 dal periodo pre Covid, continua a monitorare l’evolvere della situazione, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. E il tempo per un blitz potrebbe arrivare a breve, anche perché Joan Ruiz già da ora sarebbe libero di accordarsi con un altro club. In questa stagione, l’iberico ha collezionato 5 presenti nella Uefa Youth League, collezionando complessivamente 332 minuti di gioco, mettendo in mostra quelle qualità che hanno suscitato le attenzioni di diversi club europei, pronti a fare irruzione da un momento all’altro. Ecco perché la Roma è chiamata ad una scelta importante, a stretto giro di posta.