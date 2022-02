“Lesione al soleo”, titolare out un mese | Salta Roma-Hellas Verona

Roma-Hellas Verona, il centrocampista finisce k.o. a causa di una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra.

Dopo il pareggio contro casalingo contro il Genoa e lo stop in Coppa Italia al cospetto dell’Inter, ci si aspettava una reazione orgogliosa della compagine di José Mourinho che, però, contro il Sassuolo è riuscita ad acciuffare il pari solo al 94′.

Ragion per cui, il match contro l’Hellas Verona, al netto delle varie defezioni, si carica di una valenza fondamentale. L’impegno, però, non sarà dei più agevoli in quanto gli uomini di Tudor, che all’andata furono tra i primi ad evidenziare le lacune e i limiti strutturali dei giallorossi, sono in grado di far male a qualsiasi avversario, e sicuramente non hanno alcuna intenzione di presentarsi all’Olimpico e fare da vittima sacrificale. Tuttavia, i gialloblu dovranno fare i conti con alcune assenze, tra le quali spicca quella di Miguel Veloso.

Roma-Hellas Verona, Miguel Veloso non ci sarà: out un mese

Come rivelato da hellas1903.it, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Infortunio che ha fatto sì che Tudor fosse impossibilitato ad impiegare l proprio metronomo già contro l’Udinese. Tuttavia, gli esami hanno certificato l’esistenza di questa lesione, per guarire dalla quale si crede che siano sufficienti almeno 30 giorni. Un problema non da poco per Tudor, che dovrà fare a meno del lusitano classe ’86, che in questa stagione ha collezionato complessivamente 20 presenze – tra campionato e Coppa Italia – totalizzando 1369 minuti di gioco.