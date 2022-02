Calciomercato Roma, difesa da rifondare | I 5 nomi per Pinto

Calciomercato Roma, la caccia al difensore è aperta. Mourinho vuole un centrale e Pinto sfoglia la margherita. I 5 nomi per la prossima stagione

L’Europa – e la Serie A – al setaccio, per regalare a Mourinho un difensore centrale per la prossima stagione. Sì, perché un elemento dietro dovrà arrivare per forza il prossimo anno. A Trigoria lo sanno bene, e stanno iniziando a sfogliare la margherita.

Il Romanista in edicola questa mattina inizia a fare gli identikit. Priorità, sogni, costi, e tutto quello che c’è da sapere. Sono cinque i nomi al momento che sta vagliando il general manager giallorosso. E per costi, età e qualità, c’è un favorito. Marcos Senesi del Feyenoord, argentino, che da tre anni gioca in Europa e che ha dimostrato di possedere delle qualità importanti, ha 25 anni e potrebbe essere il profilo ideale per lo Special One. Ma in questa lista come detto non è l’unico. Pinto ne sta seguendo diversi di difensori.

Calciomercato Roma, chi c’è oltre Senesi

Un altro che piace moltissimo è Lisandro Martinez, che poi sarebbe quello preferito a Trigoria. Anche lui gioca in Olanda, nell’Ajax però, e in questo caso il costo del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni anche perché ha un contratto in scadenza nel 2025. Una cifra che la Roma potrebbe investire solamente se riuscisse a vendere qualcuno. All’estero, l’altro nome che piace, è quello di Bailly del Manchester United. L’ivoriano è stato offerto a Pinto nel corso della finestra di mercato invernale, ma il gm ha deciso almeno per il momento di declinare. Mourinho lo ha già allenato in Premier League, occhio anche a questa soluzione.

Infine ci sono anche due opzioni in Italia: una è Bremer, il difensore del Torino che di recente ha rinnovato il proprio contratto ma che ovviamente potrebbe lo stesso partire. Anche qui non si parla di meno di 30 milioni. E poi c’è Ferrari del Sassuolo, elogiato da Mou anche prima della conferenza stampa della gara di domenica in Emilia per le sue qualità di costruzione da dietro. Pastorello, il suo agente, ha un ottimo rapporto con la Roma. Si potrebbe fare.