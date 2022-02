Calciomercato Roma, epurato da Mou | Clamoroso “ritorno”

Calciomercato Roma, la sua cessione sembra essere sempre più scontata: nuova pista a sorpresa. Le ultime indiscrezioni.

La scossa chiesta da Mourinho ai suoi ragazzi è sicuramente propedeutica, nell’ottica del tecnico lusitano, a valorizzare quelle qualità ancora inespresse dell’organico giallorosso, che si prepara a vivere un’altra estate in cui la parola “rivoluzione” sarà all’ordine del giorno.

Certo, l’ossatura della squadra sarà lasciata intatta, ma la sensazione è che siano tante le pedine che – o per discrasia con le idee tattiche dello Special One, o perché vendibili a cifre relativamente alte – potrebbero finire sul mercato. Una di queste è sicuramente Jordan Veretout che, dopo un inizio di stagione impattante, ha fatto sempre più fatica ad assumersi quelle responsabilità che lo avevano elevato a titolare inamovibile sotto la gestione Fonseca. Il francese ex Fiorentina è stato sondato al Milan, a caccia di un profilo di qualità con il quale rimpolpare un reparto che fa della fisicità, del dinamismo e della corsa i suoi punti di forza. Tuttavia, i rossoneri non sarebbero gli unici papabili candidati nella corsa per il classe ’93.

Calciomercato Roma, bomba dalla Francia: “Altro club su Veretout”

Nelle ultime ore anche il Tottenham avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione. Tuttavia, gli Spurs sarebbero in buona compagnia. Come riferito da “Le10Sport.com“, Veretout sarebbe finito nel mirino del Marsiglia: il club provenzale, infatti, si è ormai rassegnato a perdere Boubacar Kamara, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022; ragion per cui, Pablo Longoria sta scandagliando il terreno alla ricerca di possibili soluzioni, e avrebbe individuato nell’ex Nantes e Saint Etienne una valida alternativa. Al momento una vera e propria trattativa non è ancora cominciata; si tratta di rumours, di indiscrezioni, che comunque la dicono lunga sul fatto che il francese non sia affatto una pedina inamovibile e le chances che possa essere ceduto, nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta, sono in drastico aumento. Che nel futuro di Veretout ci sia ancora la Ligue 1? Difficile, ma non impossibile. Anzi.