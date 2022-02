Cambia ufficialmente il formato della Serie A, approvata dal Consiglio Federale la proposta della Divisione Calcio Femminile. Tutti i dettagli.

Una vera e propria rivoluzione investe il calcio femminile in Italia. Ora è ufficiale, cambierà tutto a partire dal prossimo anno. Ecco l’annuncio emesso dalla FIGC, tra gironi, play-off e play-out si riscrivono completamente le regole del campionato di calcio femminile. Ecco cosa cambierà nel dettaglio, come comunicato dalla Federazione.

A partire dal prossimo anno la Serie A Femminile avrà tutto un nuovo formato. La decisione del Consiglio Federale riscrive completamente le regole del campionato in Italia, aprendo a play off scudetto e play out per evitare la retrocessione. Una vera e propria rivoluzione per il calcio femminile italiano. Ecco cosa cambierà anche per la squadra della Roma, le giallorosse guidate da Alessandro Spugna che stanno raccogliendo sempre più simpatie tra i tifosi ed al momento occupano la seconda posizione nel campionato italiano.

Ufficiale, rivoluzione in Serie A | Gironi, play off e play out

A partire dalla prossima stagione la Serie A femminile avrà un nuovo format con due gironi per Scudetto e salvezza. La Supercoppa Italiana torna in gara unica. Al campionato parteciperanno 10 squadre e si svilupperà in due fasi: la prima, relativa alla stagione regolare, con 18 giornate in gare di andata e ritorno; la seconda con le due poule che serviranno a determinare la vincitrice dello Scudetto, l’accesso alla Women’s Champions League e le due squadre retrocesse in Serie B.

Di seguito il comunicato ufficiale emesso dalla FIGC: “la Serie A Femminile TimVision 2022/23 sarà strutturata su 10 squadre e si svolgerà appunto in due fasi. Nella prima fase, le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto, con il palio il titolo di Campione d’Italia (prima classificata) e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League (prima classificata); le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto.

Le 5 squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone all’italiana, con 4 gare di andata e 4 gare di ritorno per ulteriori 10 giornate complessive (2 turni di riposo ciascuno). In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella prima fase. In totale, le giornate passano dalle attuali 22 a 28, e nella seconda fase ci si attende un aumento del livello tecnico della competizione per la poule scudetto e una serie di gare più equilibrate e quindi maggiormente interessanti nella poule salvezza”