Calciomercato Roma, doppia beffa Milan | Trattativa avviata

Calciomercato Roma, doppia beffa per Pinto: trattativa avviata da parte dei rossoneri per uno degli elementi cercati dal gm portoghese

Ha il sapore di doppia beffa quella che potrebbe piazzare il Milan. Un sapore amaro, perché non solo potrebbe sfumare uno dei colpi che Pinto aveva in mente da un poco di tempo – anche perché a parametro zero – ma perché potrebbe significare anche un ritorno, di certo non desiderato, dalle parti di Trigoria.

La notizia principale, almeno secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe che anche Paolo Maldini avrebbe puntato Noussair Mazraoui, esterno dell’Ajax, in scadenza. Sul difensore, oltre la Roma, ci sarebbero anche Barcellona e Borussia Dortmund. In ogni caso è una conferma di quanto anticipato nei mesi scorsi da calciomercato.it.

Questo inserimento non fa dormire sonni tranquilli a Pinto, non solo perché potrebbe essere bruciato da Maldini in Serie A – anche se la concorrenza è sicuramente importante anche in Europa – ma anche perché potrebbe significare un ritorno in giallorosso di Alessandro Florenzi, che ricordiamo la Roma ha dato in prestito alla società rossonera fino alla fine della stagione, con un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Proprio su Florenzi si sono concentrate oggi le attenzioni del giornalista Schira, che ha spiegato come il Milan potrebbe chiedere uno sconto alla Roma per chiudere la pratica Florenzi.

E, arrivati a questo punto, e segnando anche quello che è un nuovo interesse rossonero per Mazraoui, Pinto potrebbe anche accettare di incassare di meno così da non avere il problema. Sì, perché la stoia di Florenzi, con la Roma, sembra davvero finita. Già da un poco di tempo anche.