Roma-Verona, assenza ufficiale: “Ci vorrà ancora del tempo”. Ecco le parole del tecnico in vista della gara dell’Olimpico

S’avvicina Roma-Verona. S’avvicina una partita assai importante per i giallorossi che devono tornare alla vittoria dopo dei risultati – e delle prestazioni – che hanno fatto storcere il naso a molti. E a due giorni dalla sfida dell’Olimpico, Igor Tudor, allenatore dei veneti, ha parlato in conferenza stampa.

Il tecnico che ha preso il posto di Di Francesco e che ha dato una scossa incredibile alla sua squadra, ha ufficializzato un’assenza importante. In totale sono quattro gli elementi che sono out per infortunio: Pandur, Dawidowicz, Miguel Veloso ai quali si è aggiunto anche Frabotta. Ed è proprio sull’ex della Juventus che è stata posta una domanda.

Roma-Verona, le parole di Tudor

“Ha fatto pochi allenamenti, ma è tornato in gruppo. Ci vorrà un po’ di tempo, ma spero non ci metta troppo perché è giovane”, questa la risposta del tecnico del Verona a specifica domanda su Frabotta che quindi, probabilmente, non entrerà nemmeno nella lista dei convocati. Poi, Tudor, ha parlato ovviamente anche della partita. Focalizzandosi, anche, sul confronto con Mourinho: “È un onore affrontare un tecnico di questo blasone. Ci sono tanti elementi nel lavoro di un allenatore, tra questi c’è anche la comunicazione, e lui in questo è il numero uno” ha detto.

Infine, se la partita ha un profumo d’Europa, Tudor ha glissato: “Loro hanno questo obiettivo, noi no” ha concluso. Il Verona è sicuramente una delle squadre più in forma del campionato e viene dalla vittoria contro l’Udinese, strapazzata al Bentegodi. Davanti può contare su Caprari e su Simeone, anche se il Cholito non sta attraversando un ottimo momento di forma. Ma rimane in ogni caso un elemento da tenere sott’occhio.