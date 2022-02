Calciomercato Roma, summit confermato | Il piano dell’ex

Calciomercato Roma, il primo incontro c’è già stato e arrivano ulteriori conferme. Ecco il piano dell’ex per strapparlo a Mourinho

Il primo incontro c’è già stato, probabilmente il nodo principale era riferito a un altro calciatore, ma nel discorso alla fine c’è entrato anche il calciatore della Roma. Il summit di qualche giorno fa in Spagna, è stato ulteriormente confermato in queste ore da tuttomercatoweb.

Cristante potrebbe davvero finire al Siviglia alla fine della stagione. Riso, agente del classe 1995 che la Roma ha preso dall’Atalanta, è stato voluto fortemente da Monchi in giallorosso e adesso, il dirigente spagnolo, lo ha nuovamente messo nel mirino per cercare di andare a coprire il buco del brasiliano Fernando. Un primo approccio insomma c’è stato. E davanti a una buona offerta si potrebbe anche chiudere.

Calciomercato Roma, ecco il piano di Monchi

La Roma, come anticipato ieri, valuta Cristante almeno 20 milioni di euro. Una cifra che il Siviglia potrebbe reperire dalla cessione di uno tra Koundé e Diego Carlos, che andranno a finanziare il mercato di Monchi. Una parte di questi soldi potrebbe così essere investita per il centrocampista giallorossa che può essere anche impiegato in difesa in alcune circostanze. L’anno scorso lo ha fatto Fonseca quando ha deciso di passare alla difesa a tre. Ed è forse per questo che Monchi lo vorrebbe nella sua squadra: un elemento duttile da affidare a Lopetegui.

Una partenza, quella di Cristante, che fino a qualche giorno fa non era stata mai messa in conto. Adesso però le cose sembrerebbero essere cambiate. Anzi, sono cambiate pure in maniera veloce. La sensazione, in tutto questo, è che la rivoluzione dentro Trigoria sia cominciata.