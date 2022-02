Calciomercato Roma, sfida a Inter e Bayern | Rimonta Mou per il colpo a zero

Calciomercato Roma, emergono importanti aggiornamenti relativi alla prossima campagna acquisti dei giallorossi, legata sicuramente anche all’operazioni di altri club.

A differenza delle altre italiane impegnate in Europa, la squadra di Mourinho potrà godere in queste settimane di maggior riposo, grazie alla vittoria del girone di Conference che ha permesso a Pellegrini e colleghi di risparmiarsi questa parte della neonata competizione Uefa. La Roma scenderà nuovamente sul campo europeo il prossimo marzo, quando si entrerà in uno spezzone determinante per il futuro giallorosso.

L’entusiasmo di gennaio, apportato dai due nuovi arrivi ma anche dalla parvenza di ripresa concretizzatasi soprattutto a Empoli, si è irrimediabilmente spento in queste settimane. Causa principale sono i due pareggi con Genoa e Sassuolo nonché l’eliminazione dalla Coppa Italia a causa di Dzeko e Sanchez.

Senza piangere sul tanto latte versato fin qui o, se preferite, sui tanti punti dissipati in questi mesi, ci limitiamo a sottolineare la grande attenzione che i tifosi si augurano di poter vedere essere adottata in campo a partire da questo sabato. Sul prato dell’Olimpico arriverà l’Hellas Verona di Tudor, importante banco di prova da superare se si voglia ancora avere una qualche speranza di arrivare tra le prime quattro o, quantomeno, ascendere rispetto allo scorso anno all’Europa League.

Calciomercato Roma, sfida a Inter e Bayern Monaco per Ginter

Gli obiettivi stagionali rappresenteranno un importante discrimine anche per il modus operandi previsto la prossima estate. Concludere il campionato in posizioni nobili, oltre che ai discorsi di natura economica, permetterebbe alla Roma di avere anche un appeal diverso, da sfruttare magari per convincere i prossimi obiettivi di Pinto e colleghi.

Basti pensare alla pista legata al difensore centrale del Borussia Monchengladbach, Matthias Ginter. L’esperto centrale tedesco andrà in scadenza la prossima estate ed è stato monitorato anche dalla Roma. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, non deve però passare in secondo piano l’ingerenza dell’Inter. A fine estate, infatti, i nerazzurri potrebbero salutare l’ex Lazio De Vrij, costringendo Marotta a intervenire per rinforzare il terzetto difensivo di Inzaghi.

Oltre a Bremer, si segnala proprio il nome di Ginter sulla wish list del ds ex Juve. Non si sottovaluti, poi, la presenza del Bayern Monaco che fra qualche mese perderà a zero il gigante difensivo, Niklas Sule ed è alla ricerca di un elemento che possa sostituirlo prontamente. Insomma, l’interesse della Roma è concreto ma le affinità con la situazione Zakaria, anche lui in scadenza con la stessa squadra e ricercato da un altro top team di Italia, sono numerose. La speranza dei tifosi è di poter assistere ad un esito diverso.