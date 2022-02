Calciomercato Roma, addio e rivoluzione in attacco | Sfida alle big del Nord

Calciomercato Roma, si infittiscono le voci relative al suo possibile ingaggio la prossima estate. Non manca però la concorrenza.

Dallo scorso 4 maggio, all’ambiente giallorosso è stato sovente accostato il termine di “Rivoluzione”. Ignorando il pesante significato storico della parola, va detto che questa è divenuta un autentico leitmotiv del mondo capitolino che da anni sta cercando di cambiare un passato e una tendenza che di certo non possono essere apprezzati dai tifosi.

La voglia di vincere da parte di questi ultimi è tanta, così come non poco è il rammarico accumulato in meno di un lustro a causa di infelici gestioni, errori dirigenziali e acquisti non azzeccati. Quest’insieme di elementi ha portato la Roma a passare dalla squadra che sfiorò la finale di Champions ad essere relegata nella modesta (ma non sottovalutabile) neonata competizione Uefa.

L’approdo di Mourinho avrebbe dovuto apportare mentalità e carattere ma la verità è che lo stesso Special One non ha rispettato le alte aspettative create a inizio stagione. La fiducia nei suoi confronti continua però ad essere alta, per quanto non si sia ancora smorzata quella necessità percepita dai più di imbattersi, la prossima estate, nell’ennesima serie di massicci cambiamenti.

Calciomercato Roma, doppia idea in B per sostituire Shomurodov

Questo soprattutto alla luce delle deludenti prestazioni di diversi giocatori apportati da Pinto e che, fin qui, non hanno dimostrato di valere quanto pagato. Emblematico, in questo caso, l’esempio di Shomurodov, prelevato dal Genoa per quasi 20 milioni di euro e fin qui autore di 5 reti e 4 assist tra le tre competizioni e protagonista di un minutaggio non proprio in linea con l’investimento fatto.

Ciò spiega, dunque, il motivo per il quale SerieBNews.com ha rimarcato l’interesse per Lorenzo Lucca, uno dei talenti maggiormente seguiti dai club di A dopo l’exploit avuto in cadetteria. Dopo essere stato a un passo dal Sassuolo, come ammesso dal suo stesso procuratore, il bomber del Pisa piace molto anche a Milan, Inter e Juventus. Arrivare al suo ingaggio non sarà semplice ma, stando sempre alla suddetta fonte, nella Capitale avrebbero individuato già un’eventuale alternativa. Si tratta di Mota Carvalho del Monza, anch’egli pronto eventualmente a lasciare la B per rimpiazzare chi, dopo un primo anno buono in Italia, ha fin qui deluso in una piazza importante come Roma.