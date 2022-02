Calciomercato Roma, Conte mette la freccia | Scambio per superare la Juve

Calciomercato Roma, non si arresta il tormentone in questi giorni. Da riportare gli ultimi e importanti aggiornamenti.

In queste settimane si è parlato molto di Zaniolo. Il trequartista ha catalizzato in questi anni capitolini sempre grande attenzione intorno a sé. Spesso il suo nome è rimbalzato per infelici gossip e vicende personali ma anche per uscite e affermazioni social non sempre prese benissimo dall’ambiente capitolino. Il tutto senza dimenticare della grande attenzione mediatica con la quale è stato seguito il calvario e il percorso di rientro per chi, ad oggi, continua ad essere uno dei maggiori elementi di speranza per la Roma e la Nazionale italiana.

Nelle ultime settimane, in particolare, il nome del 22 è stato accostato a diversi club italiani e non, questo soprattutto alla luce delle dichiarazioni dell’onestissimo Tiago Pinto che non ha mai perso occasione per sottolineare la strumentalizzazione cui sono state poste le sue parole. Ciò che è certa è la necessità di trovare una soluzione per Nic, seppur con un’urgenza indubbiamente meno importante rispetto a quanto si possa credere.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e lo stesso giocatore sa bene di poter tornare nuovamente ad essere determinante sotto l’egida di un mister che non ha mai perso occasione per difenderlo e in una piazza alla quale può e deve dare ancora molto. Roma è stata sede della sua consacrazione ma anche della riabilitazione per il grave e doppio infortunio rimediato. Ciò non esclude apriori, però, un eventuale addio tra le parti in causa nel futuro più o meno vicino.

Calciomercato Roma, Conte propone Hojbjerg per arrivare a Zaniolo

In particolare, si segnala l’interesse del Tottenham, annoverabile insieme al Chelsea tra le interessate inglesi alle sue prestazioni. Le recenti affermazioni di Conte, dettosi intrigato dalla possibilità di allenare giovani di talento come i due neo-arrivati ex Juve lasciano intendere come il classe 99 giallorosso possa fare al caso del mister leccese.

Stando a quanto riferito da CalciomercatoWeb, gli Spurs potrebbero mettere sul piatto il cartellino del centrocampista danese, Pierre-Emilie Hojbjerg. Il classe ’95 ha il contratto in scadenza nel 2025 e il suo nome era stato accostato alla Roma già nei mesi passati. Uno scenario del genere garantirebbe a Mou un importante rinforzo ad uno dei reparti apparsi fin qui in maggiore difficoltà. Giusto però scegliere un elemento sacrificale così importante? A Pinto e colleghi l’ardua sentenza.