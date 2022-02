Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Annuncio ufficiale dell’agente

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Nicolò Zaniolo: ha parlato l’agente del calciatore sulla questione inerente il rinnovo.

Il mese di febbraio è stato – volente o nolente – catalizzato mediaticamente da Nicolò Zaniolo, dentro e fuori dal campo. Il fuoriclasse della Roma è divenuto improvvisamente oggetto di molte voci di mercato, dal momento che deve essere ancora approfondita con la Roma la situazione legata al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024.

La Juventus avrebbe messo il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter nel mirino, soprattutto se dovesse riuscire a centrare una qualificazione alla prossima Champions League che fino a qualche settimana fa sembrava insperata. Sondaggi esplorativi sono stati effettuati anche dal Liverpool e dal Tottenham, oltre che dal Manchester United: al momento un pour parler, anche perché la palla ce l’ha ancora la Roma, che però non ha ancora approfondito la questione legata al rinnovo contrattuale di Zaniolo. E proprio quest’aspetto ha toccato l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, intervistato dal Corriere dello Sport.

Calciomercato Roma, intrigo Zaniolo: le parole dell’agente sul rinnovo

Oltre a ribadire la volontà del suo assistito di giocarsi le sue carte in vista del Mondiale, Vigorelli ha anche toccato la questione rinnovo con la Roma. Ecco le sue parole: “A proposito di un possibile rinnovo con prolungamento del contratto di Nicolò, mi preme sottolineare che al momento non è in atto alcun tipo di trattativa con la società. Zaniolo è infatti totalmente concentrato a terminare nel miglior modo possibile il campionato e le partite di Conference, con il massimo impegno e la massima determinazione.”

Questione che prima o poi dovrà essere affrontata, anche perché fungerà da discrimine per l’eventuale costo del suo cartellino: se al momento la valutazione del “tuttocampista” di Mou si attesta sui 40-45 milioni di euro, nel caso in cui dovesse arrivare la tanto sospirata firma, e il ragazzo dovesse rendersi protagonista di una seconda parte di stagione in crescendo, il suo valore potrebbe drasticamente aumentare.