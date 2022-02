Calciomercato Roma, “giallo” rinnovo | Colpo di scena improvviso

Calciomercato Roma, rinnovo o addio? Il colpo di scena che cambia le carte in tavola: cosa sta succedendo in queste frenetiche ore.

Al termine di una settimana piuttosto convulsa, iniziata con il pareggio tra polemiche con il Genoa, e poi proseguita con la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, suggellata infine dal deludente 2-2 del Mapei Stadium, al cospetto dell’Hellas Verona la Roma di José Mourinho proverà a raccogliere tre punti di vitale importanza per la propria classifica.

Tuttavia, a catalizzare l’attenzione mediatica è anche la situazione legata ai rinnovi contrattuali. Dopo aver affrontato il prolungamento di Lorenzo Pellegrini – il cui contratto, però, scadeva nel 2022 – la nuova proprietà ha deciso di congelare tutti gli altri rinnovi fino all’inizio dell’estate. A bocce ferme, si deciderà il da farsi, quando Pinto avrà le idee più chiare non solo su quale sia stato l’andamento globale della squadra, ma anche quale contributo abbia dato ogni singolo calciatore. E così, eccetto Mancini – per il quale un accordo di massima sarebbe stato già raggiunto – i vari Zaniolo, Veretout, Mkhitaryan e Cristante sono sulla corda, e aspettano di capire il da farsi.

Calciomercato Roma, “grana” Cristante | Ribaltone totale

Da attenzionare la “questione” Cristante. Come riportato da “Il Romanista“, il procuratore del centrocampista, Beppe Riso, qualche giorno fa si è recato a Trigoria per avere un colloquio con Pinto, nel corso del quale, in modo piuttosto marginale, si sarebbe affrontato anche la questione rinnovo, non ancora approfondito. Trovano smentite, però, le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, relative ad un possibile interessamento del Siviglia, suffragate dalla grande stima che Monchi ripone nell’ex Atalanta, che fu proprio l’attuale ds degli andalusi a prelevare dagli orobici. Nessun tipo di conferma sull’eventuale approdo di Cristante al Siviglia, almeno per il momento. Ciò non significa, chiaramente, che la pista non possa surriscaldarsi da un momento all’altro.