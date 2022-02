Calciomercato Roma, si pensa già al sostituto | Via libera Pinto

Calciomercato Roma, in Inghilterra pensano già al sostituto: praticamente è un via libera a Pinto per il colpo a giugno

Non solo il rinnovo del tecnico con il quale non ha praticamente mai avuto un buon feeling, ma anche il sostituto nel mirino. Continuano ad arrivare segnali, anche importanti, dall’Inghilterra, su quello che potrebbe essere il colpo di Tiago Pinto la prossima estate.

Sì, perché come si sa, nonostante il rinnovo di contratto arrivato pochi mesi fa, il futuro di Xhaka è tutt’altro che deciso. Anzi, più passano le settimane e più il centrocampista svizzero sembra lontano dai Gunners. Non solo per delle prestazioni sicuramente al di sotto delle aspettative, ma anche per alcuni comportamenti che non sono andati giù alla squadra londinese che, senza dubbio, davanti a una buona offerta potrebbe decidere di sedersi a tavolino e trattare. E la Roma rimane in agguato.

Calciomercato Roma, l’Arsenal cerca il sostituto

Un ulteriore segnale, proprio in queste ore, è relativo al fatto che, secondo il Sun, l’Arsenal si sarebbe iscritto alla corsa per il centrocampista del Leeds Kalvin Phillips, cercato anche da Chelsea e Manchester United. Il ruolo ovviamente è lì, in mezzo al campo, e questo potrebbe ulteriormente essere interpretato come un’apertura a una possibile cessione la prossima estate che è stato nel mirino della Roma non solo la scorsa estate, ma anche nel mercato di gennaio.

Insomma, sembrerebbe davvero avvicinarsi quello che in poche parole è stato il sogno di Mourinho: cioè quello di avere alle proprie dipendenze, già dalla prima stagione in giallorosso, il centrocampista svizzero che sembrava realmente a un passo dalla Roma. Poi le richieste dell’Arsenal considerato troppo alte hanno fatto cambiare idea. Ma il ritorno di fiamma è ancora possibile.