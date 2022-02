Nuovo annuncio dalla Francia che cambia i piani del calciomercato estivo della Roma. Pinto cambia obiettivo, ecco il primo nome sulla lista.

La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, allo stadio Olimpico alle ore 18. I giallorossi faranno di tutto per ritrovare i tre punti contro l’Hellas Verona di Igor Tudor. Non mancano grane per Josè Mourinho, che deve fare i conti con una piena emergenza indisponibili. In attesa di tornare in campo giunge un nuovo scenario dal campionato francese, Tiago Pinto ha cambiato obiettivo in vista del calciomercato estivo.

Vigilia di campionato piuttosto movimentata per Josè Mourinho, il portoghese deve fare i conti con tantissime assenze nella delicata sfida di domani pomeriggio. Allo stadio Olimpico arriverà il Verona di Igor Tudor, squadra che costrinse Mou alla prima sconfitta in Serie A sulla panchina giallorossa. Tante cose sono cambiate dalla trasferta del Bentegodi e oggi l’Hellas Verona è tra le formazioni più in forma del campionato. In attesa di ritrovare il terreno da gioco arriva un annuncio dalla Francia che delinea un nuovo scenario in vista del calciomercato estivo. Ecco qual è il primo nome sulla lista del general manager giallorosso in vista di giugno.

Calciomercato Roma, ribaltone dalla Francia | Pinto cambia obiettivo

Dalla Francia sono convinti che Tiago Pinto abbia cambiato il suo obiettivo in vista di giugno. A rivelare il nuovo ribaltone è stato il sito Footsur7.fr, secondo cui il dirigente giallorosso in estate tenterà di portare a Roma un centrocampista del Lille. Non un nome nuovo in senso assoluto, diverse settimane fa la nostra redazione ne aveva già parlato. La novità più importante è nella prima scelta dei giallorossi, che ricade sul portoghese Xeka, centrocampista prossimo alla scadenza contrattuale in casa Lille. Il lusitano, classe ’94, è nel club transalpino dal 2017 e a giugno andrà in scadenza. E’ lui il primo nome sul taccuino di Pinto secondo i francesi, non più quello di Boubacar Kamara, centrocampista difensivo del Marsiglia anche lui destinato a cambiare casacca a giugno a costo zero.