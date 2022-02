Calciomercato Roma, divorzio a fine stagione | Assist per Pinto

Mentre la Roma prepara la sfida di domani pomeriggio contro l’Hellas Verona, le voci di calciomercato non smettono di rincorrersi.

In casa Roma la strada sembra essere tracciata. José Mourinho, nel momento in cui l’estate scorsa ha sposato il progetto triennale che Dan e Ryan Friedkin gli hanno proposto, ha da subito cominciato a ragionare sull’obiettivo finale: riportare la Roma a vincere trofei. Un’ossessione, quella del tecnico portoghese per la vittoria, che ha portato lo Special One nei mesi scorsi a chiedere uno sforzo sul mercato alla società.

Per vincere, ripete Mourinho ai dirigenti, occorrono giocatori forti. Certo, lui e lo staff tecnico devono dare la loro impronta, ma senza elementi di spessore raggiungere traguardi importanti diventa complicatissimo. Per questo, come dicevamo, la strada sembra segnata: la Roma andrà probabilmente incontro a una rivoluzione. Pochi i calciatori certi di rimanere nella Capitale, tanti invece i sacrificabili in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, opzione in Liga | Vuole l’addio

D’altra parte l’obiettivo della prossima sessione di calciomercato è chiaro: portare avanti il percorso cominciato l’estate scorsa. Un percorso che punta a costruire una Roma sempre più forte senza perdere d’occhio la sostenibilità, in linea con la volontà dei Friedkin di creare un club sempre più forte in tutti gli aspetti, da quello tecnico a quello economico. La palla passa quindi a Tiago Pinto, che sulla base delle indicazioni di Mourinho dovrà rinforzare l’organico giallorosso. Il rinnovamento potrebbe riguardare tutti i reparti e, inutile negarlo, grande attenzione è posta sul futuro di Nicolò Zaniolo.

Indipendentemente dal destino del numero 22, però, la Roma probabilmente farà qualcosa per rinforzare il reparto avanzato. Da questo punto di vista potrebbe tornare attuale un nome circolato nei mesi scorsi in ottica giallorossa: quello di Memphis Depay. L’attaccante olandese non è considerato indispensabile da Xavi e potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione. Secondo quanto riporta Le Quotidien, Depay sarebbe deciso a cambiare aria il prima possibile e avrebbe già allacciato i contatti per un eventuale ritorno al Lione. Il calciomercato, però, è spesso imprevedibile. E con un big come l’olandese sul punto di cambiare maglia, è possibile che dalle parti di Trigoria si possa decidere di fare un tentativo.