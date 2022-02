Calciomercato Roma, Pinto non ha dubbi: primo colpo estivo già deciso

Calciomercato Roma, deciso il primo colpo estivo della prossima sessione estiva: Pinto non ha alcun dubbio.

In questo mese piuttosto complicato vissuto dalla Roma non tanto in termini di prestazioni, quanto soprattutto in termini di risultati, note liete non sono mancate.

Il mercato di cui si è reso protagonista il genera manager Tiago Pinto, sia pure nelle difficoltà fisiologiche del caso, ha comunque regalato due colpi di assoluto rispetto in termini di esperienza, che hanno allargato il ventaglio di soluzioni tattiche dello Special One. Se Maitland-Niles ha fatto il suo debutto un pò in sordina, Sergio Oliveira si è da subito posto “al centro del villaggio”, con un carisma e una qualità di indiscusso valore, che gli hanno garantito il ruolo di indiscutibile titolare. Arrivato dal Porto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, nel caso in cui volesse riscattarlo, la Roma dovrebbe versare circa 13 milioni di euro nelle casse dei lusitani.

Calciomercato Roma, riscatto Sergio Oliveira | Decisione inamovibile

Scenario che, secondo quanto riportato da “Il Tempo“, dovrebbe concretizzarsi la prossima estate: Sergio Oliveira è considerato un valore aggiunto di questa rosa e sarà riscattato. Sono sei le presenze all’attivo del portoghese, impreziosite da 2 reti (contro Cagliari, su rigore, ed Empoli). Contro il Genoa è arrivata anche una sostituzione, ma più che una scelta tecnica, si è trattata di una mera gestione delle forze, dal momento che contro l’Inter, Oliveira è stato schierato dall’inizio. Insomma, Mourinho per quanto possibile non rinuncia mai al suo “cagnaccio”, espressamente richiesto dallo Special One per quell’upgrade di respiro internazionale che lo Special One vuole inculcare nella testa dei suoi giocatori. Il futuro di Sergio Oliveira è ancora nella Capitale: il riscatto è lì, pronto ad essere esercitato.