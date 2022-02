Roma, emergenza totale in attacco | Mourinho ne perde quattro

Roma-Hellas Verona, emergenza totale per Mourinho, a poche ore dalla sfida contro la compagine di Tudor. Ecco i dettagli.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Hellas Verona, partita importante per i giallorossi, desiderosi di riscattare le ultime prove opache in campionato e in Coppa Italia.

Dopo il cartellino rosso ricevuto nel corso della partita contro il Genoa, Zaniolo ha saltato la sfida con il Sassuolo, e si pensava che potesse ritornare in occasione della sfida contro gli scaligeri. Le condizioni del gioiello giallorosso, però, dovranno essere valutate con estrema attenzione: come riferito da “La Repubblica”, infatti, nelle ultime ore Zaniolo ha accusato un fastidio al quadricipite, che verrà valutato nella rifinitura. Ma non è finita qui.

Roma-Hellas Verona, doccia gelata Mou | Out Mkhitaryan, Carlos Perez e Shomurodov

Tuttavia, le cattive notizie per lo “Special One” non sono finite qui: infatti, risulteranno indisponibili per la sfida contro l’Hellas Verona anche Mkhitaryan e Shomurodov (come riferito dal Corriere dello Sport) e Carlos Perez. Doccia gelata per il tecnico lusitano, che dunque affronterà il delicato confronto contro la compagine di Tudor praticamente senza attacco, eccezion fatta per Abraham e Felix. Vi forniremo maggiori ragguagli nel corso delle prossime ore, qualora dovessero esserci comunicati ufficiali.

Dunque, se dovesse essere confermata l’indisponibilità anche di Zaniolo, per il quale risulta decisivo a questo punto il provino di questa mattina, saranno otto gli indisponibili per il match del week end: le defezioni dell’ultim’ora si aggiungono a quelle di Mancini (out per squalifica), Ibanez, El Shaarawy oltre aSpinazzola.