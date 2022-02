Roma, bocciatura dal grande ex | “Non è adatto. Meglio qualcun altro”

L’ex giocatore e leggenda della Roma ha dato il suo parere bocciando la scelta di Mourinho: “Vedrei meglio un giocatore diverso”

Da un a parte lodi, dall’altra critiche. Le scelte di José Mourinho fanno sempre discutere, che riguardino la formazione o il modo di esporsi. Quest’ultime in particolar modo. Nelle ultime partite, infatti, lo Special One non si è trattenuto dal criticare l’operato degli arbitri che avrebbero danneggiato la squadra. Dopo la sconfitta con l’Inter, poi, nel mirino dell’allenatore è finito l’atteggiamento di giocatori. Uno sfogo molto duro che, però, non ha creato dispute nello spogliatoio, come molti hanno ipotizzato.

Lo sfogo dell’allenatore della Roma, infatti, non ha aumentato gli attriti con i giocatori. Anzi, proprio il portoghese ha voluto zittire i chiacchiericci intorno alla squadra. In conferenza stampa Mourinho ha sottolineato come nessun giocatore sia stato scontento dopo il suo sfogo. Poi, ha continuato il mister, ciò che non deve essere messo in discussione è la compattezza del gruppo, molto forte nella Roma. Insomma, molte scelte discusse per il mister che ora vede uno dei giocatori lodati di recente al centro di alcune critiche.

LEGGI ANCHE: Roma, Mourinho ha deciso | Cambiano le gerarchie

Roma, Giannini critica Mkhitaryan: “Non può fare il regista. Meglio qualcun altro”

Al termine della partita con il Sassuolo José ha lodato molto le qualità di Henrikh Mkhitaryan. Nonostante sia nato come trequartista esterno, l’armeno è l’unico giocatore che secondo l’allenatore può fare il regista. Secondo Giuseppe Giannini, ex centrocampista della Roma dal 1981 al 1996, non è così. La leggenda ha criticato l’ex Dortmund ai microfoni di Retesport: “Non ha una visione a 360° del campo. È un trequartista e un rifinitore“. Così l’ex numero 10 ha parlato dell’armeno che preferirebbe non vedere davanti la difesa: “In quella zona vedrei più un giocatore compassato. Uno come Paredes, che sappia far girare la squadra“.