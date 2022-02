Roma, Mourinho ha deciso | Cambiano le gerarchie

L’allenatore della Roma, dopo gli ultimi allenamenti, ha deciso di modificare gli ordini all’interno della squadra in vista del Verona

La Roma è una squadra in continua evoluzione. Mourinho, infatti, ha cambiato spesso le carte in tavola in vista delle future partite. Anche questa volta non è stata fatta eccezione dall’allenatore portoghese che, con l’avvicinarsi di Roma-Verona, ha deciso di cambiare ancora. Stavolta, però, c’è un ritorno al passato dopo le recenti gare. In allenamento, infatti, lo Special One ha notato dei miglioramenti da parte di alcuni giocatori che lo hanno portato a prendere decisioni definitive.

Già in passato, grazie alle prestazioni in campionato e a quelle in allenamento, l’allenatore ha cambiato formazione. Ad inizio stagione, infatti, Mou ha schierato la Roma con il suo amato 4-2-3-1. Dopo aver visto alcune difficoltà da parte della rosa e, soprattutto, la mancanza di giocatori in grado di svolgere i compiti da lui richiesti, la Roma è passata alla difesa a tre. Con un centrocampo folto e le fasce pronte a tornare per aiutare i centrali difensivi, i giallorossi hanno scoperto più stabilità. Nei piani dello Special One, però, c’è quello di tornare al suo vecchio modulo, in cui si esprime meglio.

Roma, Mourinho cambia il rigorista: torna ad essere Pellegrini

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lorenzo Pellegrini torna ad essere il rigorista. Nonostante l’errore dal dischetto con la Juventus, Mourinho ha deciso di affidare nuovamente i calci di rigore al numero 7. Il centrocampista per qualche partita è stato spodestato da Oliveira che avrebbe dovuto calciare dagli undici metri anche con il Sassuolo. In occasione del penalty, però, il numero 7 giallorosso ha preso la sfera portandola ad Abraham. L’attaccante inglese non ha sbagliato e ha realizzato il rigore, ma dalla panchina la scelta non è stata presa bene. Lo staff, infatti, avrebbe preferito che i giocatori si attenessero alle decisioni prese in allenamento. Con il Verona torna Pellegrini ad essere il rigorista designato, nonostante la variante Abraham.