Calciomercato, fuga dalla Roma | Resta in Serie A

Un’avversaria dei giallorossi piomba sul suo titolare che potrebbe cambiare squadra, retando in Italia, già dal prossimo calciomercato

Continua la striscia positiva della Roma che non perde da cinque partite. Allo Stadio Olimpico, dove i tifosi giallorossi hanno fatto registrare l’ennesimo sold out, è finita 2-2 la partita con il Verona. I gialloblù hanno dato parecchio filo da torcere ai giallorossi che sono riusciti a trovare il pareggio solo in extremis. Gli uomini di Tudor, grazie ad un pressing alto e a una squadra corta che non ha lasciato spazi, sono riusciti a inaridire ogni trama giallorossa. La miglior condizione fisica, poi, ha permesso al Verona di mettere a ferro e fuoco la difesa della Roma.

Il primo tempo è cominciato subito in salita con un gol degli ospiti al 5′. Dopo uno schema molto banale su punizione sulla trequarti, Faraoni ha servito al centro dell’area Barak che ha segnato in spaccata l’1-0. Al 20′, poi, è arrivato il 2-0 del Verona. Un pressing sbagliato di Karsdorp ha aperto lo spazio a Caprari che si è inserito tra le maglie difensive della Roma. Sul filtrante di Lazovic, l’ex giallorosso ha servito Tameze che ha calciato sotto la traversa. Nel secondo tempo la Roma è scesa in campo con una mentalità diversa anche grazie ai cambi. Gli innesti dei Primavera sono stati fondamentali per Mourinho che è riuscito ad acciuffare il pareggio. Al 65′, infatti, è arrivato il 2-1 grazie alla rete di Volpato, mentre all’84’ Bove ha siglato il 2-2 finale.

Calciomercato Roma, il Milan spinge per Veretout

Al secondo tempo c’è stato spazio anche per Jordan Veretout. Il francese è finito ai margini dei piani di Mourinho, ma viene spesso interpellato per dare fisicità al centrocampo. Sicuramente i 45 minuti di Veretout non sono stati guardati solo dai tifosi della Roma. Su di lui, infatti, erano puntati anche gli occhi dei tifosi del Milan e dei suoi dirigenti. Secondo quanto riporta Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, i rossoneri sono interessati al giocatore e starebbero pensando di acquistarlo per la prossima stagione. Veretout è stato nel mirino del Milan già nell’ultima stagione alla Fiorentina, quando poi, è passato alla Roma. Ritorno di fiamma, quindi, per i rossoneri, che hanno messo nel mirino il centrocampista francese, ultimamente decentrato dai piani di Mourinho.