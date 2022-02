Ultim’ora Roma-Verona, infortunio Zaniolo | Mou ha deciso

Roma-Hellas Verona, colpo di scena Zaniolo: la decisione di José Mourinho in vista della sfida contro gli scaligeri.

A catalizzare l’attenzione mediatica alla vigilia di Roma-Hellas Verona ci hanno pensato le tante defezioni con cui José Mourinho dovrà inevitabilmente fare i conti.

A tenere con il fiato sospeso i tifosi giallorossi sono le condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo, che nella giornata di ieri ha accusato un problema al quadricipite, motivo per il quale José Mourinho si è preso del tempo prima di optare per la scelta definitiva. Alla fine, ha prevalso un approccio “conservativo”: secondo quanto riportato da Austini, infatti, Zaniolo non sarà rischiato. Probabile, a questo punto, che il ragazzo si accomodi in tribuna.

Brutta tegola per Mou, che dovrà fare a meno anche di Shomurodov, Mkhitaryan, Carlos Perez ed El Shaarawy, tra gli altri. Alla fine, però, lo Special One ha preferito non gettare nella mischia il suo “tuttocampista”, che aveva già saltato il match contro il Sassuolo a Reggio Emilia per squalifica.