Formazioni ufficiali Roma-Verona | Mou cambia tutto: ennesima bocciatura

Roma-Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di José Mourinho per la delicata sfida contro gli scaligeri. La decisione su Zaniolo.

Alla luce del pareggio casalingo della Juventus, che contro il Torino non è andato oltre un timido 1-1, la Roma in teoria avrebbe la possibilità, vincendo la gara contro l’Hellas Verona, di rosicchiare punti preziosi ai bianconeri. Tuttavia, alla luce della ben nota situazione legata agli infortuni, non sarà affatto facile avere la meglio di una compagine, quella di Tudor, apparsa tonica e in palla.

Senza Mkhitaryan, Carlos Perez, El Shaarawy e Shomurodov (tra gli altri), Mourinho si ritrova in sostanza privato di quasi tutte le bocche di fuoco in attacco. Serpeggiavano dubbi sul possibile utilizzo di Nicolò Zaniolo dal primo minuto: il “tuttocampista” dello Special One nella giornata di ieri avrebbe accusato un fastidio al quadricipite, ragion per cui il suo utilizzo è stato in dubbio. Alla fine, José Mourinho ha deciso di non rischiare Nicolò Zaniolo, che dovrebbe assistere al match dalla tribuna.

Roma-Verona, le formazioni ufficiali: Veretout dalla panchina

Dopo molte gare, si pensava che Veretout potesse rientrare in cabina di regia: invece, il francese partirà nuovamente dalla panchina. Al posto dell’ex Fiorentina, ci sarà Maitland Niles, che agirà in coabitazione con Sergio Oliveira e Lorenzo Pellegrini: alla mediana sarà demandato il compito di fare filtro e di proporre trame di gioco interessanti, per valorizzare il lavoro di Tammy Abraham, che sarà supportato da Felix.

ROMA (4-3-1-2) Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira; Pellegrini; Abraham, Felix.

VERONA: (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.