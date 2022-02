Roma, Zaniolo out: la “diagnosi” di Pinto | “Ecco quando tornerà”

Roma, le parole di Tiago Pinto a DAZN poco prima del fischio d’inizio della gara contro l’Hellas Verona. Ecco quanto dichiarato.

Non è stata una settimana semplice per la Roma, tra infortuni e defezioni dell’ultim’ora che hanno contribuito a rendere piuttosto movimentata la vigilia.

Alla fine, José Mourinho ha deciso di non lanciare dal primo minuto Nicolò Zaniolo, che – come confermato da Tiago Pinto pochi minuti prima del fischio d’inizio – ha accusato un problema al quadricipite che lo ha messo k.o. per la sfida contro la compagine di Tudor. Ed è proprio il general manager dei giallorossi che, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha fatto il punto della situazione, focalizzando la sua attenzione sulle condizioni fisiche del gioiello della Roma.

Roma-Hellas Verona, le parole di Pinto a DAZN

Ecco quanto dichiarato da Pinto: “Zaniolo ha un fastidio al quadricipite, ha preso una botta: oggi non c’è, ma per la prossima sarà disponibile. Questa settimana non è stata normale: più che parlare del modulo, l’importante è essere motivati a trarre il massimo. Dobbiamo fare tutti i 90 minuti come una finale: la classifica è un riflesso di ciò che facciamo in campo, ma dobbiamo fare i nostri risultati per fare i tre punti.

Dichiarazioni sicuramente importanti quelle di Tiago Pinto, che prova a spronare l’ambiente alla vigilia di un match molto complicato, in cui Pellegrini e compagni dovranno stringere i denti per venire a capo di una partita che si preannuncia piena di difficoltà.