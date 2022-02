Voti Roma-Verona, disastro totale | Si salvano in tre

Ecco i nostri voti per Roma-Verona, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, conclusa da poco allo Stadio Olimpico

Partita ostica per la Roma che è arrivata all’appuntamento dello Stadio Olimpico con parecchi pezzi in meno. Alla vigilia della gara, infatti, José Mourinho ha perso diversi giocatori. Primo tra tutti Zaniolo, che ieri ha accusato un fastidio alla coscia. Questa mattina il numero 22 ha fatto un test per cercare di recuperare, ma il dolore muscolare ha avuto la meglio. Nella giornata di ieri, poi, la società ha annunciato in un comunicato ufficiale che quattro giocatori sono risultati positivi al Covid. Tutti in possesso di Green Pass rinforzato, quindi vaccinati con tre dosi, stanno bene e sono in isolamento.

Ma le brutte notizie non arrivano mai da sole. A questi, infatti, vanno aggiunti altri due infortunati: Roger Ibanez e Stephan El Shaarawy. Anche Gianluca Mancini ha saltato la gara a causa della squalifica rimediata contro il Sassuolo. Subito ostacoli, quindi, per Mourinho e per la Roma che continua la miglior striscia positiva della stagione. Prima di questa partita, infatti, l’ultima sconfitta è arrivata il 9 gennaio contro la Juventus. Poi due vittorie consecutive su Cagliari ed Empoli e, infine, due pareggi di fila contro Sassuolo e Genoa. Quattro risultati utili, che i giallorossi non sono mai riusciti a eguagliare in questa stagione.

Voti Roma-Verona, gara orribile | Bene solo i Primavera

Roma-Verona finisce 2-2 in uno stadio Olimpico gremito da 34.777 persone che ha portato a un incasso di €317.297. Nel primo tempo la prestazione dei giallorossi è stata tutto tranne che sufficiente. Il primo gol, che porta la firma di Barak, è arrivato dopo soli 5 minuti su uno schema molto banale su punizione. Il 2-0, invece, arriva al 20′ con Karsdorp che esce male su Lazovic e spalanca le porte a Caprari che serve Tameze che segna il raddoppio dopo la brutta marcatura di Oliveira. Nel secondo tempo è arrivata la rete del 1-2 firmata Cristian Volpato, il centrocampista della Roma Primavera ha calciato molto potente di prima sugli sviluppi di calcio d’angolo. All’84’, poi, è arrivata la rete del pareggio di Bove che, subentrato a Maitland-Niles, ha calciato in porta con molta forza. Ecco i nostri voti dei giallorossi per Roma-Verona:

Roma (3-5-2): Rui Patricio 4.5; Karsdorp 5.5, Smalling 4, Kumbulla 4; Maitland-Niles 4 (34’st Bove 7), Oliveira 3.5 (1’st Veretout 6), Cristante 3.5, Pellegrini 3.5, Vina 3.5 (1’st Zalewski 6.5); Abraham 5, Afena-Gyan 3 (17′ st Volpato 7.5). All. Mourinho 4.