Calciomercato Roma, colpaccio dal Napoli | Via libera totale

Calciomercato Roma, l’intrigo con il Napoli che coinvolge indirettamente anche Pinto: pronti 20 milioni di euro più bonus.

Lo scialbo primo tempo offerto dalla Roma al cospetto dell’Hellas Verona ha evidenziato i limiti in termini di personalità che affliggono alcune zone nevralgiche dello scacchiere tattico di Mourinho come una spada di Damocle dall’inizio della stagione.

Al netto delle defezioni, che hanno giocato un ruolo tutt’altro che secondario, soprattutto il centrocampo ha fatto fatica a rispondere colpo su colpo alle straripanti accelerazioni della compagine di Tudor; poche idee, assenza di movimento, trame di gioco ridotte al minimo. Insomma, che serva almeno un ritocco di qualità in mezzo al campo è ormai assodato, sebbene siano arrivati segnali positivi dall’ingresso in campo di Jordan Veretout. Non è un caso che fino all’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, Pinto abbia provato in tutti i modi a regalare allo “Special One” almeno un altro rinforzo, nel caso in cui si fosse sbloccata la cessione di Amadou Diawara. Dall’Inghilterra, a tal proposito, trapelano interessanti indiscrezioni.

Calciomercato Roma, assalto Arsenal per Fabian Ruiz: via libera per Xhaka?

Uno dei nomi che è tornato a circolare in modo prepotente in orbita Roma è sicuramente quello di Granit Xhaka, con l’elvetico espressamente richiesto da Mou la scorsa estate, prima che la trattativa con l’Arsenal naufragasse per le esose richieste del club inglese. Proprio i Gunners, stando a quanto riferito dal Daily Mirror, starebbero preparando il terreno per una campagna acquisti faraonica: uno degli obiettivi principali dei londinese sarebbe Fabian Ruiz, per un’operazione complessiva che – stando alla fonte inglese- dovrebbe aggirarsi sui 16 milioni di sterline più bonus (poco meno di 20 milioni di euro). Ricordiamo che lo spagnolo – il cui contratto con il Napoli scade nel 2023 – è corteggiato dalle “big” della Liga, in particolar modo dal Barcellona; ragion per cui, non sarà affatto semplice per l’Arsenal mettere le mani su uno dei punti fermi dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Va da sé che, nel caso in cui Fabian Ruiz dovesse effettivamente sbarcare in quel di Londra, sponda Arsenal, le chances di una partenza di Xhaka aumenterebbero esponenzialmente.