Calciomercato Roma, Mourinho lo scarica | Spunta anche la Juventus

Calciomercato Roma, la sua inflessione è evidente a tutti. Stando alle ultime indiscrezioni un addio a fine stagione figura come tutt’altro che difficile.

Il pareggio arrivato contro il Verona è l’ennesimo punto di arresto di una stagione fin qui caratterizzata da delusioni e discontinuità. I 45 minuti contro la squadra di Tudor hanno fatto emergere nuovamente le grandi difficoltà palesate a più riprese negli ultimi mesi.

I gol dei “giovanotti de sta Roma bella” hanno poi permesso di lenire i fischi assordanti arrivati all’intervallo, edulcorando il grande rammarico quantomeno con la gioia personale e collettiva per le marcature di Volpato e Bove, che hanno alla fine permesso di evitare quella che sarebbe stata un’ulteriore e catastrofica sconfitta.

La reazione nel 2T c’è stata, così come durante la parentesi finale di gara contro il Sassuolo la scorsa settimana. Restano comunque plurime problematiche da limare, tattiche e tecniche. Si partirà presumibilmente la prossima estate, quando Pinto sarà atteso da un importante lavoro volto ad ovviare alle lacune della squadra e, forse, ad alcuni errori commessi la scorsa estate. Molto movimento, dunque, sia in entrata e in uscita, destinato a coinvolgere anche chi, fino a poco fa, sembrava destinato ad essere un elemento centrale di questa rosa.

Calciomercato Roma, anche la Juve sulle tracce di Veretout

Non si può non fare riferimento a Jordan Veretout, soggetto ad un clamoroso calo in questa stagione dopo essere stato un vero e proprio “motorino” del centrocampo capitolino passato, giustificando il grande entusiasmo che pervase la Capitale due anni or sono quando Petrachi concretizzò il suo acquisto dalla Fiorentina.

Con l’approdo di Oliveira, il francese ha perso sempre più minutaggio e gerarchie, allontanandosi sempre di più dall’essere quel dinamico elemento ammirato in passato. Nella gara contro Simeone e colleghi ha offerto una prestazione discreta, migliorando sicuramente le caratteristiche di un centrocampo apparso compassato per la coesistenza di Oliveira e Cristante.

Il nome di Jordan figura ad oggi sul taccuino di plurimi dirigenti italiani. Vi abbiamo raccontato in queste settimane dell’interesse del Milan ma occhio anche alla Juventus. La rifondazione bianconera è ancora in atto e, nonostante l’approdo di Zakaria, sembra destinata a interessare proprio anche la zona mediana. La prossima estate un tentativo di affondo potrebbe essere avanzato, come si legge su Calciomercatonews.com.