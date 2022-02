Calciomercato Roma, dal campionato spagnolo sono sicuri, è pronta l’offerta estiva per Nicolò Zaniolo. Il futuro del numero 22 è ancora un rebus.

La Roma è reduce dal terzo pareggio consecutivo in Serie A, stavolta in casa contro l’Hellas Verona. In attesa di tornare in campo, tra una settimana la trasferta ligure in quel di La Spezia, c’è un nuovo annuncio dalla Spagna che scuote il calciomercato in uscita dei giallorossi. E’ pronta l’offerta estiva per Nicolò Zaniolo, ecco tutti i dettagli.

Sirene spagnole per Nicolò Zaniolo, pronto l’assalto estivo al numero 22 giallorosso. Il fantasista della Roma non è sceso in campo neanche ieri pomeriggio, nell’ennesimo pareggio deludente dei giallorossi. Seconda gara consecutiva fuori dai disponibili, dopo la squalifica scontata nella trasferta di Sassuolo. I tifosi giallorossi sperano di poterlo tornare a vedere in campo esattamente tra sette giorni, domenica prossima la Roma raggiungerà La Spezia per una gara d’importanza fondamentale. Con la speranza di ritrovare i tre punti, anche grazie alle giocate del talentuoso ex Inter, c’è un annuncio dalla Spagna che fa tremare il calciomercato in uscita dei giallorossi, pronta l’offerta per Zaniolo in vista della sessione estiva.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: offerti 40 milioni per Zaniolo

Mai come in questo momento stagionale c’è bisogno della classe e della qualità del numero 22 per la Roma. I giallorossi nelle ultime tre uscite di campionato hanno collezionato tre pareggi, contro avversaria da cui ci si doveva attendere un ruolino di marcia decisamente migliore. La sliding door di questo momento buio è sintetizzata perfettamente da quanto successo in Roma-Genoa, con Zaniolo che prima sfiora l’illusione di regalare i tre punti all’ultimo respiro ai suoi, poi finisce anzitempo la gara per espulsione dopo proteste. Anche il futuro del calciomercato giallorosso è inevitabilmente legato al futuro del numero 22. Col contratto in scadenza nel 2024 e dopo la mancata blindatura da parte di Tiago Pinto si sono fatte le ipotesi più disparate riguardo il suo futuro. Ora si tenta l’affondo dalla Spagna, come riportato dal sito todofichajes.com. C’è l’Atletico Madrid di Simeone che sogna di beffare la concorrenza di tante big, in primis la Juventus. L’offerta pronta si aggirerebbe sui 40 milioni di euro.