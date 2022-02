Proteste veementi ed espulsione diretta | A rischio per la Roma

Espulsione dell’ultim’ora: potrebbe saltare a questo punto la sfida contro la Roma. Ecco i dettagli: rosso diretto!

Dopo il pareggio maturato in casa contro l’Hellas Verona, la Roma si prepara alla sfida contro lo Spezia, che potrebbe rappresentare un vero e proprio turning point della stagione dei giallorossi, attesi poco dopo dal confronto casalingo contro l’Atalanta.

Il match contro la “Dea” sarà sicuramente utile a testare le residue ambizioni europee della compagine di Mourinho, che dovrà risollevare la china per non perdere terreno dalle dirette contendenti. In occasione della gara contro gli orobici, a guidare i nerazzurri potrebbe non esserci Gian Piero Gasperini, espulso al 64′ di Fiorentina-Atalanta. Il tecnico non ha digerito la non assegnazione del goal di Malinovskyi, che è stato annullato per fuorigioco attivo millimetrico di Hateboer; ragion per cui, ha protestato a lungo con il direttore di gara, che ha estratto il cartellino rosso.

Staremo a vedere quale sarà il referto di Doveri e se saranno comminate a Gasperini più di una giornata di squalifica: a quel punto, il tecnico non potrebbe dirigere i suoi nella delicata sfida contro Pellegrini e compagni. in questo senso, fari puntati sul verdetto del giudice sportivo.