Roma, espulsione Mourinho | I dati horror di Pairetto

Roma, spunta un importante aggiornamento relativo alla gara di sabato pomeriggio contro il Verona. I numeri parlano chiarissimo.

I giallorossi, come già accaduto contro il Sassuolo, hanno evitato per la seconda volta consecutiva una sconfitta che sarebbe potuta arrivare con almeno un gol di scarto. Era successo a Reggio Emilia circa sette giorni fa quando, alla rete di Abraham, aveva risposto la grande prestazione di Traorè nel 2T. La beffa è stata poi evitata grazie alla testata di Cristante al fotofinish.

Contro Tudor questa volta, invece, dopo i due gol arrivati in meno di mezz’ora (tre se si considera quello giustamente annullato a Simeone), ci è stata la disincantata e libera reazione di chi, trasportato dalla leggerezza della gioventù, ha mostrato per i secondi 45 un atteggiamento produttivo quanto determinato, mettendo sui binari giusti una gara che avrebbe potuto avere nel finale un sapore ancora più dolce.

I pareggi di Juventus e Milan, arrivato poche ore dopo, in caso di vittoria della Roma, avrebbero permesso ai capitolini di tenere aperto con maggiore convinzione lo spiraglio per il quarto posto, ad oggi ancora più difficile rispetto alle scorse settimane. Ciò che ha colpito, però, al di là della non-prestazione nel 1T e della bella entrata di Bove, Zalewski e Volpato, è stata anche la gestione dell’arbitro Pairetto nella seconda parte di gara.

Leggi anche: Calciomercato Roma, flop e addio | Svolta immediata ad una condizione

Roma, il dato che ha fatto impazzire i tifosi e Mou: Pairetto da brividi

Il rapporto con il fischietto di Nichelino non è mai stato dei più felici. Diverse polemiche risalgono già alla lontana trasferta di Bologna di più di due anni fa, quando a risolverla fu un gol al fotofinish di Dzeko. Non felicissima nemmeno la gestione in Sassuolo-Roma lo scorso anno e a dicembre 2021 in casa del Bologna.

Anche ieri, alcune decisioni dell’arbitro hanno lasciato interdetto. Non ci riferiamo, questa volta, a singoli episodi o eventuali interventi Var quanto, piuttosto, alla conduzione di alcune situazioni negli spezzoni finali. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport“, gli infortuni degli ospiti e il plausibile atteggiamento da “procrastinatore” di Montipò hanno portato a giocare solo 26 minuti su 45′. La cosa non era passata inosservata nemmeno a Mou, espulso proprio per le reiterate proteste nei confronti dell’arbitro. Giustificate se si pensa a quanto suddetto e al fatto che alla fine, i minuti di recupero siano stati solo 4.